Una película de Batman Beyond con Michael Keaton estaba en los planes de DC antes del fracaso de The Flash

El fracaso de The Flash en la taquilla ha afectado otros filmes y es que según dio a conocer el director Kevin Smith, DC estaba planeando una película de Batman Beyond con Michael Keaton previo al desastroso estreno del filme del velocista.

En el marco de un nuevo episodio del podcast Fatman Beyond es que Smith mencionó que “Esperaba que a The Flash le fuera mejor porque el hijo de Michael Uslan dijo que si le iba tan bien como a The Batman, que se estrenó con 130 millones de dólares, una de las próximas películas de Batman que iban a hacer era Batman Beyond con Michael Keaton”, agregando que “así que pensé; ‘Oh, Dios mío, ahora espero que esta película gane mucho dinero’”.

Lamentablemente The Flash no cumplió con los objetivos esperados y tuvo un estreno peor que el de Black Adam con 55,1 millones de dólares en su primer fin de semana.

De esta forma la película seguiría la misma premisa que la serie animada estrenada en 1999, con Keaton interpretando a un anciano Bruce Wayne que debe entrenar a un joven Terry McGinnis para que se convierta en el nuevo Batman.