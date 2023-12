El tráiler de Masters of the Air, la nueva serie bélica de Apple TV+ presentada por Steven Spielberg y Tom Hanks

Como “Masters of the Air” será conocida una esperada serie producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, quienes previamente colaboraron en producciones como “Band of Brothers” y “The Pacific”.

En este ocasión, el drama presentará una historia situada durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo en su elenco a actores como Austin Butler, Callum Turner, y Anthony Boyle, entre otros.

Como su nombre lo indica, y tomando como base al libro homónimo de Donald L. Miller, la serie abordará la historia de los hombres del 100th Bomb Group (el “Bloody Hundredth”) mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y luchan contra con las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror del combate realizado a 25.000 pies de altura.

Los dos primeros episodios de “Masters of the Air” serán presentados el viernes 26 de enero, seguidos de un episodio nuevo cada viernes hasta el 15 de marzo de 2024.