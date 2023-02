Avatar: The Way of Water superó a Titanic para entrar en el podio de las películas que más dinero han recaudado

James Cameron lo volvió a hacer, superándose a si mismo en lo más alto de las listas de recaudación a nivel mundial.

La más reciente película del director, la secuela Avatar: The Way of Water, ahora superó las cifras de recaudación de una película que durante más de una década fue vista como simplemente insuperable: el drama épico de Titanic.

Aunque previamente The Way of the Water se había acercado a las cifras de la superproducción basada en la historia del trasatlántico, el reciente reestrenó de la película de 1997 permitió que se gestase una particular competencia entre las películas dirigidas por Cameron.

Sin embargo, durante el pasado fin de semana, la secuela de Avatar superó a Titanic como la tercera película más taquillera de todos los tiempos y comenzará a tomar distancia en el ranking de recaudación.

En total, The Way of Water ya ha ganado $2 mil 243 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Titanic cuenta con $2 mil 242 millones de dólares. Lo anterior no solo provoca que dos películas de Avatar estén en el podio, teniendo entre medio a Avengers: Endgame, sino que además James Cameron tiene tres de las cuatro producciones más taquilleras de la historia.

En esa línea, por ahora se espera que Avatar 2 se quede definitivamente en el tercer puesto, ya que su estancia en cines no se extenderá más allá de marzo y Avengers: Endgame sumó casi $2 mil 800 millones de dólares. Es decir, es improbable que la película de Cameron logre recaudar 600 millones adicionales.

Sea como sea, Avatar: The Way of Water logró convertirse en todo un fenómeno y logró justificar la realización del gran plan de James Cameron, quien ya tiene esbozada tres películas más del mundo de los Na’vi.