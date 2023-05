Avatar: The Way of Water estará disponible desde junio en Disney Plus

Prepárense para reencontrarse con la familia de Jake sully y Neytiri porque Disney Plus finalmente fijó una fecha de estreno para Avatar: The Way of Water (Avatar: El Camino del Agua).

Este lunes la plataforma de Disney anunció que Avatar: The Way of Water llegará a su catálogo el próximo 7 de junio.

Por supuesto, Avatar: The Way of Water tardó más que otras producciones en llegar al streaming pero se presentará en Disney Plus como una de las películas más exitosas del último tiempo. Recuerden que la secuela de Avatar recaudó $2,319 millones de dólares en su paso por la cartelera a nivel mundial tras su estreno en diciembre de 2022 y actualmente es la tercera película con más recaudación de la historia.

Avatar: The Way of Water fue dirigida por James Cameron y su elenco cuenta con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, entre otros.