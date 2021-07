Cate Shortland, directora de Black Widow: “No quería que la acción se sintiese como lucha libre”

En un mundo sin pandemia, Black Widow se había estrenado a comienzos de mayo de 2020. Sin embargo, la espera por el estreno de esta postergada producción no sido tanta como el tiempo que los fanáticos de Marvel Studios tuvieron que aguardar por el lanzamiento de una película centrada exclusivamente en el personaje interpretado por Scarlett Johansson.

Claro, a pesar de que la actriz debutó en la tercera película del MCU, en Iron Man 2 (2010), y fue una de las integrantes fundacionales de Los Vengadores, su película recién será el lanzamiento número 24.

No solo eso, su estreno se concretará luego de que se conociese el destino final de Natasha durante los eventos de la ultra exitosa Avengers: Endgame.

De ahí que la expectativa no sea menor con esta película que se estrenará inminentemente, presentando una historia que comienza poco después de la última escena de Black Widow en la película Capitán América: Civil War y que conecta directamente con su pasado, pero no pierde el norte de su inevitable futuro.

De eso y más conversamos a continuación con Cate Shortland, la mujer responsable de dirigir esta producción.

¿Por qué crees que Marvel se tomó tanto tiempo para hacer una película de Black Widow?

Quizás estaban enfocados en los otros personajes, algunos de los otros personajes, y creo que aún no habían resuelto qué parte de su historia querían contar... y creo que para el tiempo en que llegué, Kevin Feige, Victoria Alonso [vicepresidenta ejecutiva de producción], Louis D’Esposito [co-presidente] y Scarlett tenían una idea más concreta de quién era ella y la historia que querían contar.

¿Y cómo fue para ti el trabajar en esa historia?

Fue fantástico porque ella es compleja, divertida, sexy, fuerte, defectuosa. Ella tiene tantas contradicciones que se siente que estás trabajando con una persona real. Creo que lo que queríamos hacer con esta película era cuestionar toda la idea de lo que significa ser un superhéroe. Y debido a que ella no tiene poderes especiales, tiene que depender de su humanidad para sobrevivir. Eso creo que la distingue.

Para ti, ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste al hacer esta película?

Asegurarme que fuese verídica durante todo el tiempo. Que inclusive cuando viésemos hermosas secuencias de acción gigantescas, ahí hubiese un elemento que se sintiese realista, porque no quería que se sintiese como lucha libre. Quería que las secuencias de acción tuviesen algo que estuviese en juego. Y en lo que respecta a la otra parte, también esto era sobre centrarse siempre en la historia de Natasha. Sabíamos que queríamos que fuese realmente divertida, así que fue solo intentar que la historia de su personaje y de la familia tuviesen el balance correcto.

Tomando en cuenta tu trabajo previo, esta película es muy diferente porque tiene un montón de acción ¿Tuviste miedo al aceptar realizarla?

Sí, estaba aterrorizada. Estaba absolutamente aterrada. Realmente pensé que no podría hacerla, pero por el tipo de persona que soy, después de aceptar ser la directora, me decidí a que lo haría de la mejor forma que pudiese. Hice un montón de investigación, corté escenas de peleas, hice tanto como pude. Incluso pude hablar un rato con Christopher McQuarrie [Director de Misión Imposible], él me ayudó.

Trabajé con un fantástico coreógrafo de peleas, Rob Inch, y un gran director de segunda unidad, Darrin Prescott, así que tuve a gente maravillosa colaborando conmigo. Y lo grandioso es que todos ellas estaban enfocados en los personajes, cuál era la visión de la película y lo que yo quería hacer. No podría haber pedido más, queríamos hacer que las peleas fuesen duras y viscerales, pero que también tuvieran estos momentos de trascendencia y, de nuevo, eso va relacionado con lo que le pasará y quien es ella. Así que terminamos creando estos bellos momentos de espectáculo para la audiencia.

¿Qué hiciste para que Black Widow fuese una película diferente del resto de películas de Marvel Studios? Cada año tenemos tres o cuatro películas, ¿Qué hiciste para que esta película se sintiese aparte del resto?

Creo que el estudio, Marvel, empodera a cada director, así que cuando vez Black Panther, Capitana Marvel o Infinity War, todas ellas se sienten diferentes porque son hechas por personas diferentes. así que no hay un molde para las galletas. Eso creo que es lo que Marvel hace y, cuando me trajeron a bordo, como que dijeron: lo más importante Cate es que la película tenga corazón y que tú te pongas dentro de él para contar la historia que quieres contar. Y supongo que es por eso que se siente diferente porque soy y es Scarlett.

¿Y para ti el corazón está en la familia fracturada de esta película que está desde el comienzo?

Creo que el corazón es Natasha dentro de ese contexto, pero también es Natasha como persona única y lo duro que ha sido su vida. Que ella sea una gran sobreviviente y que aún así siga siendo bella, heroica e inteligente. Hay un montón de alegría para ella en esta película y no quería ser realmente oscura, quería que esta película animase a la gente.

Y nosotros ya hemos visto la muerte de Natasha en Endgame, ¿Cómo trabajaste en la película considerando ese aspecto?

Fue bueno de hecho, porque me hizo tomar decisiones más fuertes. Pensé en la idea de trascender, así que de un modo para mi ella no ha muerto. Murió físicamente, pero la idea de ella sigue alrededor, su espíritu sigue aquí.

}Así que mire a la naturaleza y cosas como las luciérnagas que siempre están volando en el aire, esta idea de lo que es etéreo, esa atmósfera. Eso nos dio algo temático con lo que trabajar.

¿Cuál fue tu escena favorita de filmar?

Quizás la escena de la cena en Budapest entre las hermanas [Natasha y Yelena], cuando hablan sobre sus sueños y lo que habrían sido si no se hubiesen vuelto Viudas, realmente me encantó esa escena.

En ese sentido, el futuro es Yelena para Marvel. ¿Qué es lo que crees que Florence trae a la saga de Marvel Studios?

No sé cuál es el futuro... [Risas] pero sí sé lo que ella trae: un montón de alegría y creo que le va a encantar a las audiencias más jóvenes, porque es tan hermosamente defectuosa, pero divertida.

Y considerando los temas del programa de las Viudas Negras y el villano, ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente a esta películas en los tiempos del “Me Too”?

Creo que los temas de esta película han estado desde el comienzo de los tiempos, El “Me Too” le ha dado voz a esos temas. Solo espero que los niños que la vean, niñas y niñas, se pongan de pie por aquellos que son más vulnerables en nuestra comunidad. La gente que ha sido abusada y subyugada y no tienen una voz. Y las mujeres obviamente, esta película es sobre eso, pero espero que anime a la gente a ser heroica, inclusive en momentos pequeños.

Black Widow se estrena este viernes 9 de julio en Disney+. También en los cines de Latinoamérica que estén abiertos en el actual contexto de pandemia.