El regreso de los directores de Loving Vincent: “El realismo es más difícil que el expresionismo”

Nominada como Mejor película animada en los Oscar, Loving Vincent (2017) fue una revelación. La polaca Dorota Kobiela y el británico Hugh Welchman se adentraron en los últimos años de Vincent van Gogh a través del uso de una técnica de animación basada en pinturas al óleo, un ejercicio impulsado por un riguroso estudio de la obra del artista neerlandés por parte de la cineasta.

Mientras estaban en la creación de esa cinta, su primer largometraje como dupla, Kobiela (DK Welchman desde que están casados) le sugirió a su esposo que leyera The peasants (1904-1909), la novela que le concedió el Nobel de Literatura al autor Władysław Reymont. Es un libro voluminoso, por lo que no le prestó atención de inmediato.

“Me pareció que tendría que esperar hasta tener mucho tiempo, pero ella seguía diciéndome que la leyera. Cuando lo hice, pensé: Dios mío, es para pintarla al óleo. Le dije que debíamos hacer una película. Ella me respondió que por eso me la había pasado”, cuenta el director a Culto. “A la mayoría de las personas no le gusta cuando la leen en el colegio, pero queríamos intentar convencer a la gente de que es una historia increíble al adaptarla como un filme”, agrega.

Dividida en cuatro partes (tituladas Otoño, Invierno, Primavera y Verano), la novela viaja a fines del siglo XIX para indagar en la vida al interior de un pueblo polaco. Retrato de la vida rural y de las costumbres polacas, la historia tiene como principal personaje femenino a Jagna, una joven de 19 años que es obligada a casarse con Maciej Boryna, el hombre más rico de la comunidad, quien acaba de enviudar. La boda se lleva a cabo a pesar de que ella está enamorada de Antek, el hijo de quien se transformará en su marido, generando una serie de fatídicos sucesos.

“Ella (DK Welchman) lo leyó cuando tenía 16 años. Lo volvió a leer cuando tenía 20 y le gustó mucho más. Y luego, cuando estaba pintando Loving Vincent, escuchó el audiolibro”, señala Welchman. “Le encantó el hecho de que fuera una historia femenina, que viniera de su país, de su cultura, y también la posibilidad de utilizar a los pintores del movimiento de la Joven Polonia, que eran parte del movimiento artístico que (Władysław) Reymont, y juntarlos. Pero le preocupaba que fuera demasiado polaco”.

Superadas esas dudas, ambos se embarcaron en la realización del proyecto, que acaba de llegar a salas del país con el título La vida de Jagna. La pareja decidió inspirarse en las obras de pintores como Józef Chełmonski, Jan Stanisławski, Ferdynand Ruszczyc, Julian Fałat, Piotr Michałowski, Leon Wyczółkowski, Jules Breton y Jean-Francois Millet, dando como resultado una visualidad que es fruto de múltiples influencias.

La metodología que aplicaron consistió en primero grabar escenas con los actores en sets construidos para el largometraje o, en menor medida, en exteriores. Ese material se usó como referencia para crear pinturas de 67x49 cm, generando el primer cuadro de una secuencia que luego sería trabajada por los animadores. Al final todos los cuadros de la secuencia se fotografiaban con una cámara digital Canon 6D de 6K de resolución.

Según la perspectiva del cineasta, “el realismo es más difícil que el expresionismo. Es una técnica de pintura más detallada y difícil. Así que tuvimos que idear muchas más innovaciones tecnológicas”.

Y concluye: “Si hubiéramos hecho La vida de Jagna como nuestro primer filme, creo que habría sido un desastre. Loving Vincent nos dio una base de conocimiento para poder realizar La vida de Jagna. No podríamos haberlo hecho al revés. Necesitábamos saber todo sobre animación con pintura a partir de Loving Vincent para poder realizar La vida de Jagna”.

La producción también enfrentó factores externos que complejizaron todo el proceso: la pandemia y, sobre todo, la invasión rusa en Ucrania, que ocurrió a semanas de haber comenzado a trabajar en Kiev con animadores de ese país.

“Instalamos un estudio en Kiev que estuvo funcionando durante un mes cuando los rusos iniciaron la invasión, por lo que tuvimos que cerrarlo. Compramos tickets para todos nuestros trabajadores, (aunque) sólo podían venir las mujeres; a los hombres no se les permitió salir del país. Entonces, la mayoría de las mujeres vinieron como refugiadas a Polonia y trabajaron en el estudio. El 90% de ellas todavía están aquí”, relata.

En medio de un conflicto de ese calibre –añadido a una dura inflación–, todo se podría haber derrumbado. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, prevaleciendo un ánimo que describe como “positivo”. “Todos decían: tal vez nuestros problemas con el Covid y con la inflación no sean tan grandes como que invadan tu país”, indica.

La vida de Jagna tuvo un emotivo estreno en el Festival de Toronto 2023 y en Polonia se transformó en un éxito, ubicándose en el tercer lugar de la taquilla del último año (sólo superada por Barbie y Oppenheimer).

Hugh Welchman no se deja de sorprender con que el filme entusiasmó a un grupo en específico. “En Polonia todos vieron la película. Fue muy popular entre los jóvenes. El público eran principalmente adolescentes y personas de veintitantos”.