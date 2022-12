Los creadores de Smallville admitieron que la historia entre Clark Kent y Lana Lang duró demasiado

El año pasado se cumplieron 20 años desde el estreno de Smallville y aunque ese puede parecer un dato anecdótico o simplemente abrumador para los fanáticos de la serie sobre la juventud de Clark Kent, también implica que las cosas han cambiado desde la emisión de la producción protagonizada por Tom Welling.

Y no, no estamos hablando del estado de las adaptaciones de DC Comics ni el presente de Superman en el mundo de las viñetas, sino que hablamos del contexto social que tanto influye en las apuestas para el cine y la televisión.

En ese sentido, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter sobre su trabajo en Wednesday los creadores de Smallville, Alfred Gough y Miles Millar, revelaron qué cosas habrían hecho diferente en la serie y confesaron que cambiarían algunos elementos en particular sobre la representación de Lana Lang.

Como recordarán en Smallville la versión de Lana Lang interpretada por Kristin Kreuk figuró en la mayoría de las temporadas e incluso hasta un poco después de la incorporación de Lois Lane fue el interés amoroso principal de Clark Kent. Pero aunque Lana pasó por muchas cosas en la serie- que incluían desde poderes hasta una extraña relación con Lex Luthor-, Gough y Millar sienten que no ejecutaron bien al personaje.

Ante todo, según Gough, toda la trama con la relación de Clark y Lana se prolongó por mucho tiempo.

“Lo de Clark-Lana duró demasiado. Algo más tenía que pasar allí. Creo que fue algo que se volvió un poco repetitivo. Mi hija menor ahora, finalmente después de Wednesday, volvió a ver Smallville y está en la segunda temporada. Ella me dijo: ‘¿Cuál es el asunto con estos dos?’ Y fue como: ‘Era un momento diferente’. Entonces, creo que hay cosas allí, si volviéramos, probablemente seríamos un poco más aventureros con algunas de esas relaciones y las llevaríamos a ciertos extremos y dejaríamos que se desarrollaran”, señaló Gough.

“Definitivamente fuimos cautelosos y muy conscientes del hecho de que queríamos llegar a cinco temporadas, y terminamos en 10 temporadas, pero pensábamos: ‘Está bien, si separamos (a Clark y Lana), ¿qué vamos a hacer?’ Una vez más, como padre de niñas, creo que los personajes femeninos que haríamos hoy en día serían diferentes. Creo con Lana, su agencia no estaba allí. Podría haber sido un personaje mucho más fuerte, y siempre se sintió puesta en posiciones de debilidad. Es una era diferente, un tiempo diferente. Entonces, eso es algo que creo que podríamos haber hecho y definitivamente buscaríamos hacerlo mejor”, añadió Millar.

Pero no esperen que Gough y Millar enmendar esos errores en un potencial reinicio, porque pese a la serie animada que estaría tramando Welling, los guionistas no tendrían en mente repetir Smallville.

“Para ser honesto, no. Creo que contamos esa historia, y siempre están refrescando a Superman. Acabo de leer anoche que James Gunn está escribiendo una nueva película de Superman más joven, y estoy como, ‘OK’”, dijo Gough.

“Siento que fuimos muy, muy afortunados de hacer el programa cuando lo hicimos porque pudimos hacer el programa que queríamos hacer y, francamente, no había ningún comité sentado sobre nosotros diciéndonos lo que podíamos o no podíamos hacer”, añadió. “Quiero decir, teníamos las películas de Warner, que no nos darían ciertos personajes que queríamos, pero pudimos hacer el programa que queríamos hacer, que no se nos permitiría hacer ese programa hoy. Había tantas desviaciones del canon. La herejía de una generación es el evangelio de la próxima generación”.