Algunos históricos y otros olvidados: todos los actores que han interpretado a Superman en cine y televisión

La jornada del lunes 6 de mayo el director James Gunn presentó la primera imagen del actor David Corenswet como Superman. El cineasta, en conjunto con el productor Peter Safran, está a cargo de la próxima cinta de DC Comics, que pretende reiniciar el ciclo de películas de superhéroes de la franquicia. Así, Superman se espera que llegue a la pantalla el 11 de julio de 2025.

La historia de Superman tiene más de ochenta años. Desde su origen en comic en 1938, de la mano de Jerry Siegel y las ilustraciones de Joe Shuter, diversas han sido las adaptaciones de este personaje oriundo del planeta Krypton. La primera vez que fue llevado a la pantalla fue en 1941, en una serie de cortos animados.

Ahora bien, quien debutó con el traje fue el actor estadounidense Kirk Alyn, en la serie de películas de 1948 y 1950, producidas por Columbia Pictures en 15 episodios cada una. Alyn tenía 38 años cuando se puso las mallas de Superman por primera vez, marcando un hito en la historia del personaje en la pantalla. A pesar de su importancia, el nombre del intérprete no aparece en los créditos de la serie de películas, porque se buscaba no restar realismo al personaje de ‘acero’.

A continuación, Culto hace un recorrido por todos los actores que han interpretado a Superman en la historia del cine y la televisión.

George Reeves

Superman era un papel pequeño para Reeves, quien desde los años 30 se posicionaba como una de las estrellas de Hollywood más relevantes. Sin embargo, después de verse enrolado en la aviación, su carrera se vio interrumpida. Arrastrado a aceptar papeles menores en series y películas con bajo presupuesto, en 1951 le ofrecieron el rol de superhombre. A regañadientes, aceptó rodar una película de bajo presupuesto llamada Superman y los hombres topo y un piloto para una serie de televisión con el mismo personaje.

La entrega Aventuras de Superman se comenzó a transmitir en 1952 y fue un éxito. Cinco años después, la cadena ABC difundió el show a nivel nacional, lo que catapultó la carrera de Reeves, quien interpretó al superhéroe en seis temporadas, las últimas cuatro filmadas a color.

Christopher Reeve

Sus habilidades deportivas lo hacían el candidato ideal para interpretar a Superman. Con su metro noventa y tres, el actor se presentó en el casting liderado por el director Richard Donner, quien buscaba un rostro poco conocido para el papel. Si bien Reeve había actuado en Broadway con artistas como Katharine Hepburn, aún no era inmortalizado por las cámaras.

En cuanto Donner lo vio, supo que sería el nuevo Superman y Clark Kent. Convertido en una estrella mundial, Christopher Reeve rodó otras tres secuelas de la saga: Superman II, en 1980, Superman III, en 1983, y Superman IV, en 1987.

Dean Cain

Loise y Clark: Las nuevas aventuras de Superman fue una serie de televisión que se centró en la relación amorosa entre Clark Kent y Lois Lane, ambos periodistas y colegas de redacción. Dean Cain interpretó al Hombre de Acero desde 1993 a 1997 en un total de 87 episodios, con Teri Hatcher como coprotagonista.

Tom Welling

Otra serie sobre Superman arribó a las pantallas gracias a Warner Bros. Se trató de Smallville, una entrega que exploraba la juventud de Clark Kent durante los años previos a convertirse en Superman. Tom Welling interpretó al personaje desde 2001 a 2011 y, después de ocho años, volvió a ponerse las mallas con una aparición en Crisis en Tierras Infinitas, un crossover del Arrowverso de DC.

Brandon Routh

En 2006 se estrenó Superman Regresa, que como dice su nombre, trajo de vuelta al cine al superhéroe después de diecinueve años. El elegido por Warner Bros fue el joven actor Brandon Routh, quien había desempeñado papeles secundarios en múltiples series de televisión como Cold Case, One Life to Live y Odd Man Out. Si bien Nicolas Cage o Tomas Welling habían sido fichados para el protagónico, Routh se impuso por la misma razón que Reeve en sus años: su rostro no era conocido.

Henry Cavill

El actor británico saltó al estrellato gracias al papel de Superman. Lejos de encasillarse en el personaje, Henry Cavill continúa activo en otros papeles en cine y televisión, como lo fue con su rol en The Wticher y en Enola Holmes, donde interpretó al famoso detective Sherlock.

El 30 de enero de 2011 se anunció que Cavill había sido elegido para el papel de Superman en El hombre de acero (2013) como parte del Universo extendido de DC, película que, tras su estreno en 2013, se volvió más taquillera protagonizada por Superman hasta esa fecha. Cinco años después, se puso nuevamente el traje en Batman vs Superman: el origen de la justicia (2016) y, posteriormente, Liga de la justicia (2017).

A pesar de las críticas a sus interpretaciones, para muchos fanáticos de las nuevas generaciones, Superman es Henry Cavill.

Tyler Hoechlin

DC Estudios quiere reinventar su universo y comenzará con Superman. En enero de 2023 se anunció que el título de la nueva cinta sería Superman: Legacy, y que se enfocaría en la historia de Clark Kent desde que es un joven reportero.

David Corenswet, actor conocido por su papel en la serie juvenil de hombres lobos Teen Wolf, fue el elegido para interpretar a Superman en la nueva película, cuyo estreno está programado para el 2025. Según se informó a inicios de este año, la cinta se llamará Superman, a secas.