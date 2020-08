Críticos estadounidenses advirtieron que no realizarán reseñas de The New Mutants ante los riesgos por la pandemia

Luego de años de retrasos y rumores que ponían en duda su destino, The New Mutants finalmente se estrenará este 28 de agosto en Estados Unidos.

Pero aunque la espera por el debut de la película fue larga, el estreno de en cines no será sencillo para la película dirigida por Josh Boone. Tengan en cuenta que pese a que en Estados Unidos hay cines funcionando, estos recintos representan un riesgo de contagio que muchas personas aún no están dispuestas a correr en el contexto del COVID-19.

En ese escenario, durante esta semana algunos portales estadounidenses contaron que optaron por no realizar reseñas de la película debido a que Disney no les ofreció funciones especiales con distancia social o proyecciones digitales, por lo que cualquier comentario sobre la película implicaba que sus críticos tenían que ir al cine y por ende poner en riesgo su salud.

“Hace unos días nos comunicamos con Disney y los representantes del estudio nos informaron que no proporcionarían a la prensa ni una proyección anticipada de la película ni un enlace de revisión digital. En otras palabras, la única forma en que los críticos podrán ver The New Mutants es comprando una entrada y yendo a un cine, como todos los demás”, escribió A.A. Dowd en A.V Club, uno de los portales que señaló que no publicará una reseña de The New Mutants.

“En tiempos normales, eso es exactamente lo que haríamos(...) Pero estos no son tiempos normales”, añadió Dowd. “La semana pasada publicamos una entrevista con expertos científicos sobre los peligros de ir al cine ahora, durante una pandemia que de ninguna manera está bajo control. No se andaban con rodeos: hay muchas posibilidades de que te enfermes. Y eso es un riesgo A.V. Club no aceptará para reseñar una película, ninguna película, ni siquiera una que satisfaga nuestra ardiente curiosidad acerca de un éxito de taquilla de cómics retrasado durante mucho tiempo que suena más a A Nightmare On Elm Street III: The Dream Warriors que a First Class”.

Desde A.V Club dijeron que esta es una política que aplicarán con todos los estrenos que se den en esas condiciones y para todos quienes hacen reseñas en su sitio. Algo que aparentemente también harán otros portales.

Por ejemplo, Brian Tallerico, editor de RogerEbert.com, citó un tweet con el artículo de A.V Club diciendo que ese sitio tampoco realizará una reseña de The New Mutants.

“Nosotros tampoco tendremos una reseña de The New Mutants porque no hay una forma segura de hacerlo”, escribió Tallerico. “Reseñaremos estrenos cinematográficos cuando sea seguro hacerlo- con proyecciones o funciones con distancia social- pero eso no es una opción en este caso”.

Por otra parte, desde IndieWire y The Boston Globe también aprovecharon las publicaciones anteriores para señalar que sus críticos tampoco realizarán reseñas de la película.

El estreno de The New Mutants se dará unos días después del debut de Tenet, la nueva cinta de Christoper Nolan, en algunos países. Pero, a diferencia de lo que está pasando con la producción de los mutantes, antes del estreno de Tenet surgieron diversas reseñas sobre su apuesta y desde IndieWire apuntan a que eso sería porque Warner Bros. realizó proyecciones de prensa con distancia social en Londres.

The New Mutants es dirigida por Josh Boone y se estrenará este 28 de abril en Estados Unidos.