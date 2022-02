Daredevil, Jessica Jones, y The Defenders dejarán Netflix en Estados Unidos

Parece que todas las personas que comenzaron a ver o revivir Daredevil después del estreno de Spider-Man: No Way Home tendrán que apresurarse para finalizar la serie porque esa y otras producciones de Marvel dejarían Netflix durante el próximo mes de marzo.

Si bien Daredevil y las otras series de Marvel que se estrenaron en ese streaming fueron promocionadas como contenido original de Netflix, durante esta semana surgieron varios reportes que indican que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher saldrán el catálogo de Netflix con todas sus temporadas durante el próximo 1 de marzo.

Pese a que Netflix todavía no realiza un anuncio oficial, esta información se reveló mediante los mensajes que usualmente aparecen en los títulos que están apunto de dejar esa plataforma.

No obstante, al comprobar esto en la versión de Netflix para Latinoamérica aquel mensaje no se despliega en ninguna de las series y desde Games Radar+ dicen que en Reino Unido tampoco sucedería aquello. Es decir, hasta que el streaming se pronuncie al respecto, todo apunta a que es una medida que solo se aplicaría en Estados Unidos.

Actualmente Daredevil no cuenta con una advertencia para su salida de Netflix en Latinoamérica en contraste a lo que, por ejemplo, aparece en la película Hotel Transylvania.

Pero ¿por qué dejarán las series de Marvel el catálogo de Netflix para Estados Unidos? Hasta que el streaming diga algo al respecto no tendremos una respuesta clara, sin embargo, no es difícil especular que todo esto podría tener que ver con un tema de derechos de los personajes. No obstante, por ahora ni siquiera existe certeza respecto a cuál será la nueva casa de esas series y solo hay conjeturas respecto a eventuales llegadas a Hulu o Star+.