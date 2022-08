El Batman de Michael Keaton comparte escena con Batgirl en una nueva foto de la cancelada película

A través de su cuenta de Instagram, Adil El Arbi, uno de los directores de la película de Batgirl, compartió una imagen inédita de la producción cuyo estreno fue cancelado y finalmente no verá la luz ni en cines ni en el streaming.

La fotografía no solo presenta as la heroína interpretada por Leslie Grace, sino que también aparece el Batman de Michael Keaton. Una versión del hombre murciélago que regresará en la película de The Flash y que aparentemente fue recuperada para ocupar, cortesía de un reinicio de la realidad, el lugar que ha tenido la versión de Ben Affleck.

Claro que todo eso ahora está en veremos por la nueva directiva a cargo del destino de los personajes bajo el amparo del conglomerado Warner Bros Discovery. El mismo que tomó la decisión sobre Batgirl y prepara un nuevo plan de 10 años para el futuro de las películas de DC. Con todo y un nuevo estudio.

Vean la imagen a continuación.

La película de Batgirl iba a ser estrenada después de la película de The Flash. En esa producción está contemplado el retorno del Batman de Keaton.