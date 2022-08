Con Marvel Studios como inspiración: Warner Bros Discovery anunció que DC tendrá su propio estudio

Un rumor que llevaba varios meses rondando fue confirmado durante la presentación de Warner Bros Discovery ante sus inversionistas este jueves y es que, después de ratificar que fusionará a HBO Max y Discovery+ en un solo streaming, el mandamás del conglomerado, David Zaslav, confirmó que DC tendrá su propio estudio al interior de la compañía.

Este nuevo estudio aún no tiene un nombre oficial ni tampoco un cabecilla (recuerden que Warner Bros Discovery habría enfrentado problemas para llenar ese rol), pero Zaslav indicó que la idea sería realizar algo parecido a lo que tiene Disney con Marvel Studios y Kevin Feige.

De hecho, el CEO de Warner Bros Discovery señaló que estarían trabajando para formar un equipo en DC que sea capaz de elaborar plan de 10 años para la compañía con “un enfoque significativo en la calidad”.

“Hemos hecho un reinicio. Hemos estructurado el negocio”, dijo Zaslav (vía IndieWire). “Habrá un equipo con un plan de 10 años enfocado solo en DC. Es muy similar a la estructura que Alan Horn y Bob Iger armaron de manera muy efectiva con Kevin Feige en Disney. Creemos que podríamos construir un negocio de crecimiento mucho más sostenible a largo plazo fuera de DC y, como parte de eso, nos vamos a centrar en la calidad. No vamos a lanzar ninguna película antes de que esté lista… El enfoque será, ¿cómo hacemos que cada una de estas películas, en general, sea lo mejor posible?”.

“DC es algo que podemos mejorar, y estamos enfocados en eso ahora”, añadió.

En ese sentido, Zaslav naturalmente tuvo que hablar sobre la cancelación de la película de Batgirl y argumentó que no pretenden lanzar proyectos en los que no crean.

“No vamos a sacar una película a menos que creamos en ella. Eso es todo”, dijo Zaslav (vía The Wrap). “El objetivo es hacer crecer la marca DC, hacer crecer los personajes de DC, pero también nuestro trabajo es proteger la marca DC, y eso es lo que vamos a hacer”.

Al momento de redactar esta nota no está claro qué implica eso para otros proyectos en desarrollo de DC como las apuestas enfocadas en Black Canary o Blue Beetle. No obstante, Zaslav mencionó en su presentación a otros tres estrenos: Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y The Flash, confirmando que esas apuestas llegarán a los cines.

“Hemos visto Flash, Black Adam y Shazam 2. Estamos muy entusiasmados con ellas. Las hemos visto. Creemos que son fantásticas y creemos que podemos hacerlas aún mejores”, dijo el ejecutivo.

Mientras Black Adam debutará en octubre de este año, Shazam! Fury of the Gods podría cambiar su debut planificado para diciembre y The Flash planea estrenarse en junio de 2023 pese a todas las polémicas de Ezra Miller.