El videojuego original de Angry Birds será retirado de Google Play

Un clásico de la década de 2010 ya no se podrá descargar en dispositivos Android y es que esta semana la compañía Rovio anunció que retirará al videojuego original de Angry Birds de Google Play.

Si bien Angry Birds no es un título nuevo y su premisa inspiró toda una franquicia que hasta tiene películas animadas, Rovio sostiene que ya no puede mantener al videojuego en la tienda de aplicaciones para Andorid porque tendría un impacto negativo en el resto de sus títulos. Tengan en cuenta que Angry Birds es un juego gratuito y no implica microtransacciones como otras entregas del catálogo de Rovio.

Pero aunque Angry Birds desaparecerá de la tienda de Google Play este jueves 23 de febrero, quienes tengan descargado el título podrán seguir jugando y para los usuarios de iOS el juego seguirá presente bajo un nuevo nombre (Red’s First Flight) en la App Store hasta nuevo aviso.

“Hemos revisado el caso de negocio de Rovio Classics: Angry Birds y, debido al impacto del juego en nuestra cartera de juegos más amplia, hemos decidido que Rovio Classics: Angry Birds dejará de aparecer en Google Play Store el jueves 23 de febrero”, señaló la compañía en una declaración publicada mediante Twitter. “Además, el juego cambiará de nombre a Red’s First Flight en la App Store y quedará pendiente a una revisión adicional”.

“Entendemos que esta es una noticia triste para muchos fanáticos, así como para el equipo que ha trabajado arduamente para hacer realidad Rovio Classics: Angry Birds. Estamos extremadamente agradecidos con los fanáticos de Angry Birds que han demostrado su amor por la marca y este juego desde el principio”, añadieron. “Esperamos que esos fanáticos puedan continuar aportando esa pasión a nuestros juegos de resorteras de Angry Birds live, como Angry Birds 2, Angry Birds Friends y Angry Birds Journey, donde nuestro objetivo todos los días es crear la mejor experiencia posible para los jugadores”.

Angry Birds fue lanzado a fines de 2009 para dispositivos móviles y de la mano del boom de los teléfonos táctiles se convirió en un título inmensamente popular en la década de 2010.