For All Mankind fue renovada para una cuarta temporada

Aunque quizás no es la entrega más popular de ese streaming, sin duda For All Mankind es una de las mejores apuestas que pueden encontrar en Apple Tv+ por lo que no resulta sorprendente que el streaming decidiese renovar a aquella producción de ciencia ficción para otro ciclo.

En el marco del panel de For All Mankind en la Comic-Con de San Diego 2022 se anunció que la serie tendrá una cuarta temporada.

Según Variety, esa cuarta temporada comenzará su rodaje en agosto de este año y, de acuerdo a Deadline, durante el panel se confirmó que su premisa involucrará otro salto en el tiempo por lo que la historia finalmente llegará al Siglo 21.

Recuerden que For All Mankind es una serie que nos muestra una versión alternativa de la historia a partir de un cambio en la carrera espacial ya que en el mundo de la serie creada por Ronald D. Moore, Ben Nedivi y Matt Wolpert, los soviéticos fueron los primeros en llegar al espacio.

“No podría estar más emocionado de continuar evolucionando nuestro programa hacia la década de 2000 en la temporada 4″, dijo Walpert.

“La reacción a la temporada 3 hasta ahora ha sido increíble”, agregó Nedivi. “Estoy encantado de que Apple nos brinde esta oportunidad de continuar contando nuestra historia. Ron, Matt y yo siempre hemos tenido un plan a largo plazo para el programa y cuanto más profundicemos en nuestra historia alternativa, más la audiencia comenzará a ver que esa visión se hace realidad”.

La tercera temporada de For All Mankind terminará este 29 de julio con la llegada de su episodio final a Apple TV+.