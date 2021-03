Zack Snyder explicó por qué la Ultimate Edition de Batman v Superman no fue identificada como un corte del director

La versión de Justice League de Zack Snyder se llama Zack Snyder’s Justice League por lo que es evidente que el denominado “Snyder Cut” es un corte del director. Sin embargo, la edición de Batman v Superman que plasma la mayoría de la propuesta de Snyder para esa película no es tan clara en su denominación y simplemente es conocida como Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition.

Pero aunque eso podría quedar como un simple detalle, en una reciente entrevista el director reveló que es otro antecedente en su disputa con Warner Bros.

Particularmente, durante una entrevista con MTV a propósito del lanzamiento de su versión de Justice League, Snyder contó que Warner Bros no lo dejó denominar a la Ultimate Edition de Batman v Superman como un corte del director. Todo porque desde el estudio no querían catalogar a la edición cinematográfica como algo ajeno al responsable de Man of Steel.

“El (Batman v Superman Ultimate Edition) es como el Corte del director de (Batman v Superman) que, en ese momento, no me dejaron llamar Corte del director porque no querían que la gente pensara en la versión cinematográfica no era mi versión”, comentó Snyder.

“Creo que esa versión de la película generó como el 75 por ciento de las compras de DVD de la película”, añadió el director. “Es algo que no existiría a si no hubiese dicho: ‘Hola chicos, hagamos esto, hagamos esta versión de la película’”.

Snyder recientemente realizó una remasterización de Batman v Superman para sacar provecho de las tomas en IMAX de la cinta y aunque eso tampoco recibió un nuevo nombre, es un acercamiento más a la propuesta original del director para aquella película.