Frank Miller opinó sobre las referencias a The Dark Knight Returns en las películas de DC de Zack Snyder

Si durante los últimos años han escuchado o leído alguna declaración de Zack Snyder sobre su inspiración para la versión de Batman que trató de plasmar en películas como Batman v Superman y Justice League, probablemente ya tendrán claro que el director es un gran fanático de The Dark Knight Returns. De hecho, en varias oportunidades el responsable de 300 ha planteado que le gustaría comandar una adaptación del clásico cómic de Frank Miller.

Pero ¿qué piensa Miller sobre el interés de Snyder en su trabajo? Desde el podcast The Beard and The Bald Movie (vía ScreenRant) decidieron preguntarle directamente y el guionista de Batman: Year One no tardó en reconocer que inicialmente no fue sencillo ver cómo el director trataba de llevar elementos de sus cómics (y en particular de The Dark Knight Returns) a la pantalla grande. No obstante, en última instancia se dio cuenta que esto era parte de una relación beneficiosa.

“Realmente tengo que decir sobre esto que han pasado algunos años desde que todo esto comenzó ¿de acuerdo? Y, al principio, mi reacción fue ser muy territorial y todo eso. Pero ahora me senté con un aliento mucho más profundo y una vista más amplia en todo el asunto y todo lo que puedo decir es: esto es genial”, señaló Miller.

“Quiero decir, llegué y se me ocurrió mi idea para The Dark Knight Returns y ese fue básicamente el gran revuelo que causé, lo que puso toda mi carrera en marcha. Y desde entonces he visto a los dos campos colaborar de un lado a otro. Me beneficié enormemente de Dark Knight Returns y ellos también lo han hecho y continúan haciéndolo. Y solo puede verse como una relación saludable”, agregó.

Es decir, aunque incialmente Miller habría sentido un poco recelo con las adaptaciones de algunos elementos de sus cómics, eventualmente el creador consideró que la relación entre los cómics y el cine sería positiva.