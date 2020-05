Hackers serían los responsables de la filtración de The Last of Us Part II

Hace unos días es que fue dada a conocer una enorme filtración de The Last of Us Part II, y ahora es que se informó que esta habría sido debido a hackers, y no a algún empleado enfadado de Naughty Dog.

Según dio a conocer Kotaku, los hackers habrían utilizado una brecha de seguridad que existe en los modos online de The Last of Us y Uncharted 3: La traición de Drake para acceder a los servidores de la desarrolladora y obtener la información.

Al respecto el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, apuntó que “Tras hablar con dos personas con conocimiento directo sobre cómo se filtró The Last of Us 2, así como con algunos empleados de Naughty Dog, tengo buena idea de lo que ocurrió”, para luego agregar que “encontraron una vulnerabilidad de seguridad en un parche de un antiguo juego de Naughty Dog y la usaron para conseguir acceso a los servidores de Naughty Dog”.

Siguiendo la misma línea, la cuenta de Twitter, PixelButts, apuntó que el primer acceso se habría producido en enero, “La clave de Uncharted 3 les dio acceso al material de desarrollo de Uncharted 3, y la clave de Uncharted 2 ofreció lo mismo, pero había algo de contenido de The Last of Us mezclado en el servidor de Uncharted 3”.

Luego en marzo habrían consiguiendo “al menos” 1TB de contenido asociado a The Last of US, agregando que no resulta “difícil pensar que el servidor de TLOU1 tendría material de TLOU2”.