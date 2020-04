¡CUIDADO CON LOS SPOILERS! The Last of Us 2 sufre enorme filtración de su trama y gameplay

Las filtraciones en el mundo de los videojuegos sin duda son algo habituales, pero no suelen ser del calibre de la que acaba de ocurrir, y con uno de los juegos más esperados de los últimos años.

Este fin de semana, se ha filtrado una gran cantidad de información de The Last of Us 2, involucrando desde cinemáticas, hasta gameplay. Esto ocurrió a través del subreddit GamingLeaksAndRumours, donde un usuario con el nombre de “FearlessTemperature9”, publicó varios gifs y videos del juego.

Estos videos y gifs dan a conocer importantes spoilers de la trama, desde el inicio y desarrollo de esta, hasta el final del juego, por lo que no serán incluidos en esta nota.

Desde Reddit tomaron cartas en el asunto y eliminaron el contenido “en respuesta de una demanda de copyright de un tercero”, pero sin dar a conocer de donde provenía esta demanda, aunque lo más probable es que fuera de Sony o Naughty Dog.

Luego de que la publicación original fuera eliminada, el usuario volvió a crear otra entrada, que al momento de realizar esta nota no había sido borrada. Sumado a esto, varios hilos se han creado en varios foros, como Resetera, donde se analizan los diferentes spoilers dados a conocer.

Por el momento se desconoce de donde pudo haber venido la filtración, pero desde GameRant, especulan que se podría tratar de un empleado de Naughty Dog, ya que debido a que en los videos y GIFs se puede observar que se trata de una build de desarrolladores.

Cabe recordar que a principios de abril, PlayStation anunció que The Last of US 2 se posponía, sin entregar una nueva fecha de lanzamiento. El juego tenía programado su lanzamiento para el 29 de mayo.