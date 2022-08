John Boyega da a conocer las cosas que cambiaría de las secuelas de Star Wars

John Boyega, ha dado a conocer las cosas que cambiaría de las secuelas de Star Wars, filmes en los que tuvo el papel de Finn, un Stormtrooper que deja el imperio.

En conversación con Vanity Fair, el actor señaló que “hasta cierto punto, debería haber habido una rebelión de Stormtrooper”, agregando que le habría gustado, “desarrollar un poco más el personaje de Luke. Darle más momentos de redención, que siento que se necesitaban” después del octavo filme, The Last Jedi.

La secuela, se centró en nuevos personajes, como el del mismo Boyega pasando a un segundo plano los clásicos protagonista de la saga. Es así como el actor menciona que ver más de los personajes clásicos. “Siento que los fanáticos de Star Wars necesitaban más tiempo con esos personajes que amamos tanto”.

Cabe mencionar que Boyega ya había criticado el desarrollo que tuvo Finn a lo largo de las secuelas, puntualmente tras The Force Awakens. “Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo”, señaló en la ocasión, agregando que “lo que le diría a Disney es que no traiga un personaje negro, que lo promocione como uno mucho más importante para la franquicia de lo que es y luego lo deje a un lado”.

Finalmente, el actor señaló que sigue siendo un fan de la franquicia. “He estado viendo Obi-Wan, he estado viendo The Mandalorian. Seré fanático de esta franquicia para siempre. ¿En lo que respecta a Finn? Estoy bien con eso”, puntualizó.