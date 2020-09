La historia de Cyberpunk 2077 será más corta que la de The Witcher 3 , según dio a conocer recientemente el estudio desarrollador CD Projekt Red. Según explicaron esto se debe a las quejas de los usuarios que decían que la historia de Geralt of Rivia era muy larga, y al gran número de jugadores que no logró completarla.

Patrick K. Mills, diseñador senior del título, mencionó que "sabemos que la historia principal de Cyberpunk 2077 es algo más corta que la de The Witcher 3” complementando que “hubo muchas quejas diciendo que la historia de The Witcher 3 era demasiado larga”.

Sumado a esto, comentó que “al revisar los datos, ves que una cantidad tremenda de gente jugó durante mucho tiempo avanzando mucho, pero no llegaron a terminar el título”.

“Queremos que el jugador vea la historia completa. Así que hemos acortado la historia principal, pero hay mucho que hacer para quienes quieran completar totalmente la campaña”, mencionó.

Cyberpunk 2077 saldrá el próximo 19 de noviembre para PS4, Xbox One y PC, y también se podrá jugar en las consolas de próxima generación PS5 y Xbox Series X.