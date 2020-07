La Playstation 5 incluiría una función de “Actividades” con accesos rápidos a los videojuegos

De acuerdo a información publicada por Gamereactor, y que posteriormente removió de su plataforma, la Playstation 5 contará una función que permitirá que los jugadores accedan a partes específicas de un videojuego, saltándose el menú de inicio.

La característica en cuestión sería conocida como “Actividades” y, a grandes rasgos, implicará “Un enlace instantáneo a carreras específicas directamente desde el menú de la consola”. Es decir, en otro tipo de videojuegos, podría permitir acceder a partidas multijugador rápidas y otro tipo de opciones recurrentes.

Por ahora no existen detalles oficiales al respecto, pero una opción de este tipo iría en la línea de la promesa de Sony de entregar una experiencia mucho más rápida con su nueva consola, no solo en términos de rendimiento, sino que en base a la propia interfaz de la consola, que no será una mera extensión de lo que caracterizó a la PS3 y la PS4.

La fuente de todo esto es la publicación es un vistazo previo al videojuego de carreras WRC 9, el cuál saldrá tanto en la actual generación como en la próxima generación de consolas. Gamereactor removió su publicación, pero la información logró ser capturada por Gematsu.