Murió Karto, artista clave de la contracultura del cómic chileno

A los 58 años de edad falleció Karto, el dibujante chileno Claudio Romero que fue reconocido por su obra contracultural a fines de la década de 1980 y que participó en publicaciones como “Enola Gay”, “El carrete”, “Matucana”, “Bandido” y la emblemática “Trauko”.

Creador de personajes como Kiki Bananas, que hace un par de años fue el foco de un trabajo de recopilación de la mano de la editorial Ocho Libros, la partida de Karto generó múltiples reacciones a través de redes sociales. Tanto de parte de colegas como fanáticos, todos quienes lamentaron su deceso.

“Los dibujos de Claudio Romero ilustraron la memoria de quienes fuimos chiquillos a fines de los 80. Una visión pop que saltaba desde cuadernos, naipes, envases y - obviamente - historietas, que acompañaron tardes incontables. Se fue Karto; nos deja sus historias”, planteó por ejemplo el escritor Gonzalo Oyanedel. “Un sentido abrazo de despedida al colega, compañero de generación, genio y figura. Adiós Karto, siempre fuiste un rock star”, destacó por su parte el dibujante Gonzalo Martínez.

Además de su trabajo en los cómics, Karto también fue reconocido por contribuir a gráficas publicitarias para la bebida Free y su serie de emblemáticas portadas para los cuadernos Colón, en las cuales trabajó por más de tres años y que le sirvieron para expandir lo que ya hacía con sus cómics en la revista “Enola Gay”, que creó junto a otros egresados de arte.

“Me dieron chipe libre, ellos vieron mis cómics y mis cómics en esa época tenían esa onda. Hacía guiños al cómic japonés. Enola Gay se trataba de eso, era como Santiago futurista, muy plástico todo. Era una especie de cómic juvenil, pero bastante irónico. Planteando un futuro... no Mad Max, sino que todo lo contrario”, rememoró en una entrevista que realizó en septiembre de 2020 con el canal Frognum en Youtube.

Posteriormente, y mientras trabaja ilustrando textos de estudio para la editorial Santillana, fue contactado por la empresa Salo en el marco del trabajo que realizaban para el álbum de Basuritas y, en medio de esas conversaciones, propuso la realización del álbum Galería del Terror, que homenajaba a clásicos como el monstruo de Frankenstein, Dracula y el Hombre Lobo, entre otros.

En ese contexto, realizó tres ilustraciones al día para generar las láminas de forma rápida para satisfacer la necesidad de la empresa para sacar un producto para niños que no fuese sobre fútbol. “Estaban como apurados, lo sacamos en tiempo récord, hay muchos monos de ese álbum que no me gustan derechamente como quedaron, porque fueron demasiado apurados”, planteó el autor en la misma entrevista para Frognum.

A continuación, algunos mensajes en homenaje al autor.