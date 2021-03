La película de Hello Kitty encontró a sus directores

La película de Hello Kitty dio un nuevo paso para convertirse en realidad y finalmente encontró a sus directores. Según detalla The Hollywood Reporter, New Line contrató a Jennifer Coyle y Leo Matsuda para comandar a la nueva cinta centrada en el famoso personaje de Sanrio.

Coyle es conocida por su trabajo como artista de guiones gráficos en series como Los Thornberrys, Rocket Power y King of the Hill y además ha trabajado como directora y showrunner de DC Super Hero Girls y productora de la serie animada de Harley Quinn.

Por su parte, Matsuda ha trabajado en los departamentos de animación de la película de Los Simpson, Big Hero 6 y Zootopia, además de escribir y dirigir el corto Inner Workings.

El guion de la película de Hello Kitty fue escrito por Lindsey Beer (Chaos Walking) y este proyecto aún no tiene fecha de estreno. De hecho, en estos momentos no hay detalles sobre su trama y solo se sabe que la apuesta de esta cinta mezclará animación y live-action.