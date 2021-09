La serie de Y: The Last Man llegará a Latinoamérica a través de Star+

Y: The Last Man recorrió un largo camino para llegar a la pantalla chica, pero desde la próxima semana los fanáticos del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra finalmente podrán comenzar a experimentar la nueva serie centrada en la historia de Yorick Brown.

En Estados Unidos la serie de Y: The Last Man se emitirá a través de la plataforma Hulu, pero como ese servicio no está disponible en todo el mundo, ahora Disney confirmó que este programa llegará a Latinoamérica a través de Star+.

Star+, el nuevo streaming de The Walt Disney Company, comenzará a emitir Y: The Last Man el próximo 13 de septiembre, el mismo día que la serie debutará en Estados Unidos.

El estreno de Y: The Last Man contemplará los primeros tres episodios de esta adaptación y desde allí cada lunes se lanzará un nuevo capítulo.

Si no están familiarizados con la premisa de Y: The Last Man cabe señalar que esta serie estará ambientada en un mundo post-apocalíptico donde todos los seres vivos con el cromosoma Y han muerto a excepción de un joven llamado Yorick Brown y su mono, Ampersand.

Esta serie será protagonizada por Ben Schnetzer como Yorick, Diane Lane como la congresista Jennifer Brown, Ashley Romans como la Agente 355, Olivia Thrilby como Hero Brown, Diana Bang como la Dra. Allison Mann y Juliana Canfield como Beth Deville.