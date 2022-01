La serie de Y: The Last Man no ha encontrado una casa para su segunda temporada y probablemente no regresará de la cancelación

Aunque FX no tardó en cancelar la serie de Y: The Last Man, los fanáticos de esta adaptación del famoso cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra quedaron con una pequeña esperanza a futuro y es que de la mano del anuncio de la cancelación de Y, el equipo creativo señaló que trataría de buscar una nueva casa para esa apuesta.

Pero ya han pasado varios meses desde que se confirmó que Y: The Last Man no tendría una segunda temporada en FX y aparentemente esos esfuerzos no habrían prosperado.

Así, aunque en un minuto se planteó que HBO Max podría ser una opción para el regreso de la serie, esta semana la propia showrunner de Y: The Last Man, Eliza Clark, dio a entender que el proyecto habría terminado definitivamente.

“Para aquellos de ustedes que me han estado preguntando: nos esforzamos mucho para conseguir otra plataforma para retomar la temporada 2 de Y. Pero, lamentablemente, no parece que vaya a suceder. Siempre es increíblemente difícil mover una serie y, en los últimos años, solo se ha vuelto más difícil”, señaló Clark a través de Twitter. “Muchos de ustedes han apoyado mucho al programa y les estoy muy agradecida. Me encanta el grupo de artistas que hicieron Y verdaderamente, con locura, profundamente. Fue el mejor entorno de trabajo creativo del que he formado parte. Estoy inmensamente orgullosa del trabajo que hicimos”.

La serie de Y: The Last Man se estrenó en septiembre del año pasado y fue cancelada en octubre antes de la emisión del último episodio de la que ahora es su única temporada. En ese sentido, Clark remarcó que tenían “muchas más historias que contar” e incluso había una propuesta para la segunda temporada que aparentemente habría incluido la trama de los astronautas del cómic.

“Si bien no termina de la forma en que hubiéramos terminado la serie, sigo pensando que se cuentan historias completas y (tiene) actuaciones que son jodidamente valientes y emocionantes”, concluyó Clark. “Me preguntaba si twittear esto en absoluto. Se siente un poco engreído anunciar que mi programa cancelado todavía está cancelado. Pero es el comienzo de un nuevo año, y es hora de que escriba lo siguiente. Siempre amaré a Y. Siempre será el que se escapó”.

La serie de Y: The Last Man recorrió un largo y complejo camino para llegar a la pantalla chica, pero aunque esta adaptación probablemente no regresará, el cómic siempre estará allí.