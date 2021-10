Cancelaron Y: The Last Man antes del fin de su primera temporada

A pesar de que la serie Y: The Last Man encontró llamativas nuevas conversaciones para concretar la adaptación del cómic, los primeros episodios también dejaron en claro que esta versión para la pantalla chica había elegido un camino pedregoso. No solo al empequeñecer a su mundo, a diferencia del cómic que expandía su historia más allá de Estados Unidos, sino que también por optar por una narrativa de cocción lenta. De ahí que no pocos auguraban que la serie no la tendría fácil para la renovación.

Y justamente aquello se corroboró este domingo, ya que fue informado que el canal de cable FX - que presenta a la serie a través de su sección en el streaming Hulu - decidió no seguir adelante con una temporada. Es decir, la serie fue cancelada antes de que la primera temporada concluya su emisión.

A pesar de esa decisión, un comunicado de parte de la showrunner de la serie, Elisa Clark, deja en claro que no están de acuerdo con la decisión y que inclusive ya están en busca de un nuevo hogar para la serie. Claro que nada garantiza que lo puedan encontrar.

“Hemos sido informados que no vamos a seguir con FX en Hulu para una segunda temporada de Y: The Last Man. Nunca en mi vida he estado más comprometida con una historia y hay mucho más por contar”, explicó Clark.

“Y: The Last Man es sobre género, es sobre los sistemas opresivos que informan a la identidad. Tenemos un equipo de género diverso conformado por artistas brillantes, liderado por mujeres en casi cada rincón de nuestra producción. Productoras, escritoras, directores, directoras de fotografías, diseñadoras de producción y vestuario, coordinadoras de dobles de acción y más. Es la cosa más colaborativa, creativamente llenadora y bella de la que he sido parte. No queremos que termine”, prometió.

Este lunes fue estrenado el octavo episodio de la temporada y está contemplado que el último episodio se estrene el 1 de noviembre.

En Latinoamérica, la serie es exhibida por el streaming Star+.