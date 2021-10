HBO Max sería la principal carta para una potencial segunda temporada de la serie de Y: The Last Man

La serie de Y: The Last Man solo ha presentado ocho episodios hasta la fecha, sin embargo, ya está claro que esta adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra no seguirá adelante de la mano de FX y Hulu (el streaming encargado de su distribución en Estados Unidos). Después de todo, cuando aún falta para el final de la primera temporada, el canal ya canceló esta serie.

Pero como tanteó la showrunner Eliza Clark en el anuncio de la cancelación del programa, Y: The Last Man podría continuar de la mano de otra plataforma.

Así, aunque hasta ahora no se han hecho públicas negociaciones ni planes formales para llevar a Y: The Last Man a otras plataformas, un artículo de The Hollywood Reporter sostiene que esta serie podría encontrar una nueva casa en HBO Max.

Por ahora se desconoce si ese streaming efectivamente tiene interés en esta serie. No obstante, THR sostiene que “las fuentes dicen que HBO Max es probablemente el hogar objetivo para una posible segunda temporada, ya que su compañía matriz, WarnerMedia, también es propietaria de DC Comics, cuyo sello, Vertigo, publicó la serie de cómics Y: The Last Man entre 2002 y 2008″.

De hecho, el artículo también recuerda que, antes de la serie, desde New Line (otra división de WarnerMedia) intentaron realizar adaptaciones cinematográficas de Y: The Last Man.

En ese sentido, la opción estaría sobre la mesa ya que aunque no es su forma tradicional de operar, FX Productions apoyaría los planes de comprar el programa en su calidad de propietario absoluto de la serie. Pero claro, por ahora no hay nada sellado y lo único cierto es que en este momento no existiorían planes para una segunda temporada de la serie de Y: The Last Man.