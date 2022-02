FX aseguró que una importante baja en la audiencia motivó la cancelación de Y: The Last Man

Pese a que tardó años en llegar a la pantalla chica, la serie de Y: The Last Man no duró mucho tiempo al aire y FX optó por cancelarla antes de la emisión del final de la que ahora es su única temporada.

Inicialmente los responsables de la serie querían llevar a esta adaptación del cómic homónimo a otra plataforma, sin embargo, eso no habría prosperado por lo que Y: The Last Man definitivamente no volvería para una segunda temporada.

Pero aunque ciertamente Y: The Last Man no se convirtió en un fenómeno del streaming, desde el anuncio de la cancelación han existido dudas sobre la determinación de FX. Así, aunque en un minuto se reportó que los costos habrían sido un factor en la determinación de no seguir adelante con Y: The Last Man, ahora finalmente el canal aclaró que la razón principal tuvo que ver con un tema de audiencia.

Durante esta semana, en el marco de una presentación ante The Television Critics Association el presidente de FX, John Landgraf, confirmó que Y fue cancelada por una pronunciada baja en su público.

“Realmente me encantó Y: The Last Man personalmente, realmente admiré todo el trabajo que se realizó, realmente creo que Eliza Clark hizo un gran trabajo”, dijo Landgraf (vía Deadline). “Pero les diré que la disminución de su audiencia fue muy, muy, muy pronunciada y, en última instancia, eso es lo que nos hizo ir en esa dirección”.

En estos minutos no hay cifras públicas que permitan respaldar las afirmaciones de Landgraf, pero el ejecutivo argumentó que históricamente las cifras de audiencia han sido determinantes en el destino de sus programas.

“Una de las cosas clave que hemos evaluado durante el tiempo que hemos estado haciendo esto es la trayectoria de un programa de televisión a lo largo de una temporada desde el primer episodio hasta el último”, explicó Landgraf. “Seguimos de cerca la disminución o la retención de la audiencia. Si observa los programas que hemos renovado, hay un mayor nivel de retención en comparación a los programas que hemos cancelado; todos tienen un declive muy pronunciado desde el primer y último episodio de la temporada, un declive mucho más pronunciado que en los programas que hemos renovado”.

La serie de Y: The Last Man solo duró una temporada y es muy poco probable que regrese en otra plataforma o canal.