Mark Hamill reiteró que no esperaba poder regresar como Luke Skywalker después de la nueva trilogía

Cuando Luke apareció como fantasma de la fuerza en Star Wars: The Rise of Skywalker, todo parecía apuntar a que aquella sería la última vez que veríamos a Mark Hamill como el personaje. Después de todo, la nueva trilogía cerró a la denominada “Saga Skywalker” que arrancó con la película original de la franquicia espacial en 1977.

Pero por supuesto Disney no ha dejado de realizar producciones de Star Wars y por cortesía de The Mandalorian no solo Luke regresó en el final de la segunda temporada, sino que Hamill tuvo nuevamente la oportunidad de interpretar al personaje.

En ese sentido, mientras los planes de Disney para esa versión de Luke y la tercera temporada de The Mandalorian siguen rodeados de incertidumbre, recientemente Hamill aprovechó una aparición en el programa de Jimmy Fallon para valorar su regreso como Luke.

Al ser consultado respecto al cameo en la serie del Mando, Hamill no dudó en mostrar su entusiasmo y dijo: “Habla de lo inesperado. Había terminado de interpretar ese papel y nunca esperé volver a hacerlo. Pensé que si alguna vez contaban historias de Luke en ese período, post- originales y pre-secuelas, conseguirían a un actor apropiado para su edad. Así que cuando Jon Favreau y Dave Filoni me contaron lo que querían hacer, me quedé atónito”.

Hamill bromeó con que aún no puede hablar ni siquiera con su familia respecto al cameo de Luke que se mantuvo en reserva hasta el estreno del final de la segunda temporada de The Mandalorian, por lo que al ser consultado por más detalles al respecto el actor solo promocionó al nuevo especial que lanzará Disney Plus.