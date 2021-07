Nico Parker interpretará a la hija de Joel en la serie de The Last Of Us

La serie de The Last Of Us sigue tomando forma y durante esta semana se anunció a una nueva integrante de su elenco. Siguiendo la confirmación de Bella Ramsey como Ellie, Pedro Pascal como Joel y Gabriel Luna como Tommy, ahora Deadline reveló que Nico Parker (Dumbo) tendrá la misión de interpretar a Sarah Miller, la hija de Joel.

Si bien Sarah no es uno de los personajes principales de la franquicia de videojuegos que dará pie a esta serie, su presencia e historia son claves para Joel.

En ese sentido, después del anuncio del casting de Parker, Pascal no tardó en confirmar la noticia con una publicación en redes sociales.

“Hija de ensueño”, escribió el actor que dará vida Joel en la serie.

La serie de The Last of Us es comandada por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann. Todo mientras Kantemir Balagov (Dylda) estará a cargo de la dirección del piloto.