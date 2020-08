Ruby Rose apuntó a su lesión y la cuarentena como los factores que influyeron en su salida de Batwoman

Cuando el próximo año The CW estrene la segunda temporada de Batwoman, Ruby Rose ya no estará bajo la máscara de la vigilante.

A mediados de este año la actriz decidió dejar la serie más reciente del Arrowverso y finalmente los responsables del programa optaron por seguir adelante con esta producción pero con Javicia Leslie como un nuevo personaje que asumirá el rol de Batwoman.

En ese escenario, mientras los cambios a la propuesta de la serie aún permanecen en el terreno de la incertidumbre, Ruby Rose aprovechó una reciente entrevista con EW para hablar sobre su salida de la serie.

Previamente la actriz se había referido a su distanciamiento del papel, sin embargo, ahora abordó con más detalles los factores que la llevaron a dejar de interpretar a Kate Kane.

Como recordarán, cuando Batwoman recién estaba comenzando a emitirse, se reveló que Rose sufrió una grave lesión y aparentemente las consecuencias de su cirugía sumadas a la carga laborar de la serie habrían influido en su decisión

“Ser la protagonista de un programa de superhéroes es difícil. Ser la protagonista en cualquier cosa es difícil”, comentó Rose. “Pero creo que, en ese caso particular, fue mucho más difícil porque todavía me estaba recuperando de mi cirugía. Me operaron y luego, 10 días después, fui a trabajar, lo que tal vez no fue la mejor idea. La mayoría de las personas se toman alrededor de un mes o tres meses antes de regresar al trabajo, por lo que definitivamente se hizo más difícil por eso. Pero en lo que respecta a ser la protagonista de un programa o una película, independientemente de si es acción o drama, de cualquier manera agotador”.

Lo demandante del rol protagónico de Batwoman ya había sido mencionado en algunos reportes sobre la salida de Rose, pero ahora, además de apuntar a su lesión, al actriz también citó al confinamiento por la pandemia como un factor.

“No fue tanto (la lesión), especialmente porque después de que terminamos no pudimos terminar la final real debido al COVID”, señaló la actriz. “Sabes, tienes tiempo en cuarentena y una especie de aislamiento para pensar en muchas cosas diferentes y lo que quieres lograr en la vida y lo que quieres hacer. Creo que tanto para mí como para los productores, fue una gran oportunidad para tener un diálogo sobre muchas cosas. Los respeto mucho y ellos han sido tan respetuosos conmigo“.

“Creo que en realidad fue una manera hermosa de hacer algo, especialmente porque fue la primera vez que se hizo, la primera vez que se interpretó a Batwoman en live-action y que ella era LGBTQ. Me siento muy honrada de haber podido interpretarla”, concluyó.

Batwoman planea estrenar su segunda temporada en 2021 con Javicia Leslie como Ryan Wilder, el nuevo personaje que asumirá el rol de Batwoman, y aparentemente Rose está tan intrigada como los fans respecto a qué pasará en la próxima tanda de episodios.

“Estoy realmente emocionada y definitivamente voy a ver la próxima temporada también y para ver cómo se junta todo”, señaló.