Titans y Doom Patrol podrían ser canceladas ante los nuevos planes para las adaptaciones de DC

Las próximas temporadas de Titans y Doom Patrol podrían marcar la despedida de ambas series. Pese a que esos programas basados en los cómics de DC se salvaron del final del fallido streaming DC Universe y encontraron una nueva casa en Warner Bros, aparentemente los nuevos planes de Warner Bros Discovery para DC podrían terminar por sepultar las historias televisivas de ambos equipos de superhéroes.

Como recordarán durante su presentación más reciente ante los inversionistas Warner Bros Discovery aseguró que su plan era reestructurar las adaptaciones de DC y para ello pretendía concretar un estudio para la compañía siguiendo el modelo de Marvel Studios y Kevin Feige.

Pero hasta ahora Warner Bros Discovery no ha encontrado al ejecutivo que tendrá la misión de determinar el futuro de las adaptaciones de DC y, según un nuevo reporte de Variety, para conseguir el anhelo de interconectividad que tiene David Zaslav(el CEO de Warner Bros Discovery) otras producciones de DC que actualmente siguen vigentes tendrán que despedirse.

En ese sentido, mientras por el lado del Arrowverso todo parece más o menos zanjado con la confirmación de que The Flash terminará con su novena temporada en 2023, en cuanto a las series de HBO Max el panorama sería un poco más complejo y Variety dice que mientras Harley Quinn estaría a salvo (algo que calza con reportes anteriores), Titans y Doom Patrol estarían en “la tabla de cortar” del conglomerado.

Tanto Titans y Doom Patrol tienen pendiente el estreno de sus cuartas temporadas, por lo que - imaginando que no sucede algo tan inesperado como lo que pasó con Batgirl- aquellos ciclos podrían ser sus entregas finales si este pronóstico se cumple. Pero Variety precisa que por ahora no hay una decisión formal o definitiva respecto al destino de esas series aunque el panorama no parece muy alentador. Después de todo, proyectos como la segunda temporada de Peacemaker y la nueva serie de Constantine estarían en un terreno mucho más firme al igual que la serie de Green Lantern.