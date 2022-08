La serie animada de Harley Quinn ya está emitiendo su tercera temporada y aunque podría ser muy pronto para pensar en el futuro de ese programa, un par de reportes sostienen que en el contexto de todos los cambios que Warner Bros Discovery está realizando en HBO Max, una cuarta temporada de Harley Quinn sería muy posible.

Ante todo, de acuerdo al Entertainment Identifier Registry, Warner Bros. Animation ya habría patentado la cuarta temporada de Harley Quinn en ese servicio e incluso desde ScreenRant reportan que aquella división de Warner habría registrado algunos títulos tentativos para los siguientes episodios de la serie emitida por HBO Max.

Pero eso no es todo porque aunque el streaming y Warner Bros. Animation aún no se pronuncian sobre el futuro del programa, TV Line sostiene que sus fuentes también indican que es probable que Harley Quinn no termine con este ciclo y que la cuarta temporada de la serie sería “una apuesta muy segura”.

La serie de Harley Quinn es protagonizada por Kaley Cuoco como la voz de la villana titular y su tercera temporada estrena episodios semanalmente en HBO Max.