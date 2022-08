Como WarnerMedia ha pasado por varios ajustes en sus planes para las producciones de DC desde que se anunció que la compañía pretendía concretar una serie live-action de Linterna Verde sería fácil asumir que ese proyecto no sigue vigente. Después de todo, en un panorama marcado por la cancelación de cintas como Batgirl y donde no se han revelado actualizaciones sobre el elenco de la serie perfectamente podríamos asumir que Linterna Verde ya no va más. Pero, para bien o para mal, ese no sería el caso.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la serie de Linterna Verde para HBO Max todavía está en desarrollo y no ha sido cancelada.

De hecho el programa mantendría a Finn Wittrock como Guy Gardner y Jeremy Irvine como Alan Scott como parte de su elenco y habría escogido a Lee Toland Krieger (Superman & Lois, You) para dirigir sus dos primeros episodios.

Pero mientras la serie de Linterna Verde seguiría en pie al igual que otras producciones de DC para HBO Max como el programa de Constantine, según The Hollywood Reporter la apuesta sobre los portadores del anillo podría tardar un poco más en estrenarse.

¿La razón? Aunque su productor, Greg Berlanti, ha estado involucrado en todas las series del Arrowverso, como la escala de este programa es más grande, sus encargados intentarían tomarse su tiempo para hacerlo bien.

La serie de Linterna Verde por ahora no tiene una fecha de estreno, pero en el mismo artículo de The Hollywood Reporter se confirmó que Strange Adventures, una serie de antología sobre personajes “menos conocidos” de DC y que también sería producida por Berlanti fue cancelada antes de avanzar más allá de la etapa de desarrollo. Todo mientras la serie Gotham Knights no ha sido cancelada y presentará su primer ciclo en The CW como se planificó originalmente.