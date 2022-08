La serie de Constantine producida por J.J. Abrams seguiría en pie pese a los cambios en HBO Max

Debido a la abrupta cancelación de la película de Batgirl, durante los últimos días se han instalado varias dudas sobre el futuro de las películas y series basadas en los cómics de DC. Y es que mientras desde Warner Bros Discovery ratificaron que planean estrenar en cines a Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y The Flash, el estudio todavía no se refiere a apuestas como la película de Blue Beetle u otros proyectos para HBO Max como las series de Constantine y la Liga de la Justicia Oscura.

Pero mientras es probable que ese panorama no cambie en el corto plazo y por ahora los fanáticos tengan que contentarse con la promesa de David Zaslav respecto a la continuidad de las apuestas originales para HBO Max, un nuevo reporte sostiene que por lo menos la serie Constantine seguiría en pie.

En un artículo sobre lo que está sucediendo con HBO Max y Warner Bros bajo la administración de Warner Bros Discovery, Deadline señaló que “un proyecto de HBO Max que las fuentes señalan que está en terreno sólido y avanza es Constantine, un reinicio más oscuro del personaje de DC Comics”.

Como recordarán esta serie de Constantine será producida por J.J Abrams bajo su compañía Bad Robot en el marco del millonario acuerdo que esa empresa tiene con WarnerMedia y, aunque aún no hay detalles oficiales sobre su propuesta, Deadline insiste en que tendrá a un “protagonista diverso”, reflotando así los rumores que habían en torno a la consideración de Ṣọpẹ Dìrísù para el papel.

Si bien la nueva serie de Constantine no es el único proyecto basado en los cómics de DC que está desarrollando Bad Robot, Deadline no entrega mucha certeza sobre otras apuestas como la potencial cinta de Zatanna, la nueva cinta de Superman escrita por Ta-Nehisi Coates y el programa de Madame Xanadu. De hecho el reporte ni siquiera menciona a la serie de la Liga de la Justicia Oscura.

Así, mientras la información de Deadline también plantea que la serie sobre Amanda Waller y el segundo ciclo de Peacemaker continuarían en desarrollo junto al spin-off de El Pingüino que comenzaría su rodaje en febrero de 2023, por ahora solo quedaría esperar a que cuando se escoja al cabecilla del nuevo estudio de DC se revele qué sucederá con esos otros proyectos.