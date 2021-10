Un rumor dice que Batgirl podría reemplazar a Harley Quinn en Birds of Prey 2

Batgirl podría ser parte de la próxima película de Birds of Prey...o al menos eso es lo que sostiene un nuevo rumor.

Si bien Warner Bros todavía no anuncia la realización de una secuela de la película de 2020 que también es conocida como Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), desde el portal That Hashtag Show aseguran que el estudio ya estaría trabajando en una secuela.

En ese sentido, este rumor clama que Birds of Prey 2 ya contaría con luz verde, sin embargo, cambiaría algunos elementos de la primera cinta y en particular no contaría con la participación de Margot Robbie como Harley Quinn.

Por supuesto, en los cómics de DC, Harley Quinn no es un personaje que está tradicionalmente asociado al equipo conocido como Birds of Prey. Así, aunque el personaje de Robbie fue la protagonista de la primera entrega, That Hashtag Show dice que aunque esta secuela retomaría la trama planteada por esa película, también añadiría a una figura clave de The Birds of Prey en los cómics: Barbara Gordon/Batgirl.

Este rumor toma como base a una supuesta propuesta para la película y dice que Batgirl aparecería en la cinta de la mano de una trama que posicionaría como villano a “The Calculator, con una aparición en el tercer acto de su robot asesino, Burnrate” y “se menciona que, como en los cómics, The Calculator tendrá una obsesión con Barbara Gordon, y esta obsesión más tarde resultará mortal”.

That Hashtag Show asegura que en base al esquema de la rumoreada Birds of Prey 2 no está claro quién interpretaría a Barbara Gordon, pero hay que recordar que Leslie Grace dará vida a ese mismo personaje en la película de Batgirl que está en desarrollo para HBO Max y (aunque no hay nada confirmado) perfectamente podría ser parte de este proyecto.

Finalmente aunque Birds of Prey 2 aun no tendría guionista ni director, este reporte sostiene que su elenco buscaría contar con el regreso de Jurnee Smollett como Black Canary. Todo mientras se espera que Mary Elizabeth Winstead y Rosie Perez también vuelvan a aparecer como Huntress y Renee Montoya. No obstante, aún no está claro qué pasaría con Cassandra Cain, un personaje que también ha operado como Batgirl en los cómics pero que en la primera película de Birds of Prey se marchó con Harley Quinn.