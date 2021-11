Birds of Prey fue censurada en HBO Max

Una de las películas más recientes de DC no está disponible en su versión original en HBO Max. Se trata de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), la cinta de 2020 que además de continuar la historia de la versión de Harley Quinn interpretada por Margot Robbie contó con personajes como Black Canary, Huntress, Renée Montoya y Casandra Cain.

Como recordarán, Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se presentó como una cinta con Categoría R por lo que a lo largo de su trama incluía una buena dosis de violencia y groserías.

No obstante, por una razón que aún no es detallada, Warner Bros habría optado por editar la cinta para su presentación en HBO Max y en lugar de incluir en su catálogo a la versión original de la producción dirigida por Cathy Yan actualmente está ofreciendo un corte con tintes televisivos.

Si bien Birds of Prey ha estado disponible en HBO Max desde la llegada del servicio a regiones como Latinoamérica, actualmente no está claro cuándo se implementó este cambio y, tal y como reporta Comicbook, por ahora solo aparece una advertencia antes de la reproducción de la película.

“Esta película ha sido modificada de la siguiente manera de la versión original: ha sido editada por contenido”, sentencia el texto.

¿Pero qué desapareció en este corte de Birds of Prey? Pese a que esta edición disminuiría el nivel de garabatos y por ejemplo el personaje de Margot Robbie ya no declara que es “Harley fucking Quinn”, quizás el cambio más llamativo es la censura a la polera que viste Renée Montoya en un punto de la película.

En la versión original de Birds of Prey la polera decía “I shaved my balls for this” (”Me rasuré las bolas para esto”), pero en la edición que actualmente está disponible en HBO Max aquel texto aparece difuminado.

Pese a que aún no hay una declaración oficial respecto a por qué esta es la versión de Birds of Prey la que está disponible en el streaming, cabe señalar que uno de los principales factores de discusión en torno al desempeño de esta cinta tenía que ver con su categoría y cómo eso podría haber afectado el interés de una audiencia más joven que quizás tenía más ganas de ver las nuevas aventuras de Harley Quinn.

En ese sentido, no sería difícil especular que Warner Bros buscaría cautivar a esa público de cara a proyectos como la película de Black Canary. No obstante, eso son solo conjeturas y por ahora esta censura solo vuelve a poner sobre la mesa la forma en que los servicios de streaming pueden cambiar su contenido.