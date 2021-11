HBO Max confirmó que una versión editada de Birds of Prey “se agregó por error al servicio” y prometió que repondrá el corte original

Después de que se multiplicaran los reportes al respecto, HBO Max finalmente salió a dar explicaciones por la censura a Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) en su plataforma.

Si bien al momento de la redacción de esta nota la versión de la película disponible en el catálogo del servicio de streaming para Latinoamérica sigue siendo la edición censurada, en una declaración al portal TV Line un vocero de HBO Max señaló que la versión para transmisión televisiva de Birds of Prey “se agregó por error al servicio” y que la versión original sin editar “estará disponible” en una fecha que no fue especificada.

Todo mientras que a través de Twitter Johanna Fuentes, Jefa del Grupo de Redes, Estudios y Comunicaciones Globales de WarnerMedia, señaló que Birds of Prey se “actualizará en (HBO) Max” para volver a su versión original y que solo aquel corte de la cinta estará disponible.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) debutó en febrero de 2020 y aunque en la versión de HBO Max para Latinoamérica ha estado disponible durante meses, tras la breve salida de la cinta del catálogo del streaming en Estados Unidos se comenzó a reportar que la edición que regresó a la plataforma no era la original y más bien correspondía a un corte para televisión que eliminaba algunas groserías y bromas visuales como la polera de Renée Montoya.

En ese sentido, aunque no está claro en qué minuto cambió la versión de Birds of Prey disponible en Latinoamérica, por ahora no se puede ver la versión original de la película en el streaming y habrá que esperar hasta que HBO Max reponga el corte original de Cathy Yan en una fecha que aún no es precisada.