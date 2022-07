Una comparación con El Señor de los Anillos habría ayudado a James Cameron a conseguir la luz verde para las cuatro secuelas de Avatar

Después de que Avatar: The Way Of Water llegue a los cines durante diciembre de este año, James Cameron y 20th Century planean continuar con la historia de Pandora de la mano de tres películas más. Una apuesta que no deja de ser llamativa en un escenario donde rara vez los estudios aprueban la realización de más de un proyecto sin ver resultados de taquilla.

Pero, aunque sería fácil creer que esa confianza en las secuelas de Avatar se debe al desempeño económico de la primera película y la reputación de su director, según el propio Cameron existió otro factor clave en la luz verde para Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5.

Durante una entrevista con Empire, Cameron aseguró que utilizó una comparación con El Señor de los Anillos para conseguir con el estudio aceptara su ambicioso plan para las películas de Avatar.

“Lo que le dije al régimen de Fox en ese momento fue: ‘Lo haré, pero tenemos que jugar un juego más grande aquí’. No quiero simplemente hacer una película y hacer una película y hacer una película. Quiero contar una historia más grande’”, señaló el director. “Dije: ‘Imaginen que existiera una serie de novelas como El Señor de los Anillos y las estamos adaptando’”.

Por supuesto, una comparación de ese tipo no deja de ser atractiva no solo por el carácter de clásicos que tienen las novelas de J. R. R. Tolkien, sino por el buen desempeño que también consiguieron sus películas. Pero claro, aunque el plan de Cameron resultó, el director también enfrentó un obstáculo: “Ahora, eso fue genial en teoría, pero luego tuve que ir a crear las malditas novelas a partir de las cuales adaptarlas”.

De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, en Avatar: The Way Of Water nos reencontraremos como Neytiri (Zoe Saldana) y Jake Sully (Sam Worthington), quienes ahora serán padres de una familia y deberán huir a otro rincón de Pandora. Pero allí las cosas no serán muy fáciles y conoceremos a nuevos personajes como Ronal (Kate Winslet) y Kiri (Sigourney Weaver).

El estreno de Avatar: The Way Of Water está planificado para diciembre de este 2022.