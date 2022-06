Así se verá Kate Winslet como la guerrera Na’vi llamada Ronal en Avatar: The Way Of Water

Aunque en varias oportunidades Kate Winslet ha hablado sobre cómo fue su preparación y trabajo en Avatar: The Way Of Water, hasta ahora no existían fotos del personaje de la actriz en la esperada película que volverá a reunirla con el director James Cameron después de Titanic. Sin embargo, eso cambió este jueves por cortesía de la revista Empire.

Aquella publicación no solo reveló el primer vistazo al personaje de Winslet en la secuela de Avatar, sino que también divulgó detalles sobre la figura que será una guerrera Na’vi llamada Ronal.

De acuerdo a Empire, Ronal será una de las líderes de la tribu Metkayina junto a Tonowari, el personaje de Cliff Curtis, y por ende tendrá un papel relevante en la película que seguirá a la familia de Neytiri y Jake Sully en su huída a otro rincón de Pandora.

“Ella es profundamente leal y una líder intrépida”, dijo Winslet sobre su personaje. “Ella es fuerte. Un guerrera. Incluso frente a un peligro grave, y con un bebé por nacer a bordo, aún se une a su gente y lucha por lo que más ama. Su familia y su hogar”.

Avatar: The Way Of Water finalmente se estrenará el 16 de diciembre de este 2022.