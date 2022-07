Sigourney Weaver volverá a Avatar interpretando a una Na’vi adolescente

En la primera película de Avatar, la doctora Grace Augustine murió luego de recibir un disparo. Pero aquello no impedirá que Sigourney Weaver vuelva a la franquicia dirigida por James Cameron.

En una nueva publicación de la revista Empire se ha dado a conocer que la actriz ahora interpretará a Kiri, la joven hija adoptiva de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana).

En la película anterior, la doctora Grace se somete a una transferencia para traspasar su conciencia al cuerpo de avatar. No obstante, la gravedad de su estado impidió que lo anterior se concretase

La historia en todo caso deja en claro que la científica logró conectarse con Eywa, la deidad Na’vi que básicamente es el propio mundo de Pandora, por lo que siempre quedó la interrogante de si la conciencia de Augustine había logrado perdurar de una u otra forma.

En tanto, respecto al propio desafío de actuación que implica el interpretar a una adolescente, la propia Sigourney Weaver explicó a la revista Empire que se emocionó con el desafío que le entregó James Cameron y que cualquier adulto puede recordar cómo se sentían en la adolescencia. “Yo medía 1 metro con 77 cuando tenía 11 años. Tenía la fuerte sensación de que Kiri se sentiría incómoda la mayor parte del tiempo. Ella está buscando quién es”, explicó la actriz.

Avatar: The Way Of Water se estrenará a fin de año en cines.