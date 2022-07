Walter White y Jesse Pinkman tendrán sus propias estatuas en la ciudad de Albuquerque en Estados Unidos

A partir de fines de julio los fanáticos de Breaking Bad tendrán que añadir una nueva parada a su lista de sitios de interés y es que durante esta semana se anunció que Walter White y Jesse Pinkman serán el foco de dos nuevas estatuas que se levantarán en la ciudad de Albuquerque en Nuevo México, Estados Unidos.

Por ahora no hay vistazos a aquellas estatuas en honor a los personajes que fueron interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul en la aclamada serie que se emitió entre 2008 y 2013. Sin embargo, Collider reporta que las estatuas fueron ordenadas por Sony Pictures Television y el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, colaboró con el artista Trevor Grove para dar con la versión final de las esculturas que serán emplazadas en el Centro de Convenciones ubicado en el centro de Albuquerque.

“En el transcurso de quince años, dos programas de televisión y una película, Albuquerque ha sido maravilloso para nosotros. Quería devolver el favor y devolver algo”, dijo Gilligan en referencia a Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino. “Estos enormes bronces de Walter White y Jesse Pinkman existen gracias a la generosidad de Sony Pictures Television y el arte del escultor Trevor Grove, y me encantan. Me hace feliz imaginarlos adornando The Duke City durante las décadas que vienen, atrayendo autobuses llenos de turistas”.

La ceremonia de presentación de las estatuas que se desarrollará este 29 de julio y se espera que no solo esté presente Gilligan, sino que también participen Bryan Cranston y Aaron Paul, además de otros invitados sorpresa.

“Estamos encantados y honrados de tener estatuas de bronce de nuestros personajes de Breaking Bad colocadas de forma permanente en el Centro de convenciones en el centro de Albuquerque”, señalaron Cranston y Paul en una declaración. “Esta ciudad ha significado mucho para nosotros a lo largo de los años. y queremos agradecer a todos en Albuquerque, no solo por ser excelentes anfitriones a través de nuestro programa y Better Call Saul, sino también por ser un personaje importante en la narración. También apreciamos que las estatuas estarán en el interior y, por lo tanto, protegidas de las palomas que depositan sus críticas sobre nuestras cabezas”.