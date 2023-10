El creador de Breaking Bad no cierra la puerta a que el show regrese algún día

Breaking Bad es una de las mejores series de la historia, y ahora su creador, Vince Gilligan, ha señalado que existe la posibilidad de que esta quizás regrese en un futuro.

En entrevista con Variety es que se refirió al respecto mencionando que de vez en cuando piensa en lo que pasó con los personajes tras el programa. “De vez en cuando me encuentro pensando en esos personajes, soñando despierto con lo que les habría pasado”, señaló.

A pesar de esto comentó que por como terminaron las cosas no siente un interés por continuar con la historia, aunque sea no por el momento.

“Prácticamente podría garantizar en este momento que no tengo ningún interés en que eso suceda. Sería un triste tributo al programa. Es divertido pensar en lo que les pasaría a los personajes, pero no llega al nivel de “Vaya, me gustaría contar más sobre la historia”. Pero quién sabe, tal vez dentro de unos años”, mencionó.