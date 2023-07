Carlos Alcaraz, el número uno de los autos eléctricos

El tenis vivió una de las jornadas más espectaculares de los últimos tiempos. La final de Wimbledon enfrentó a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, dos deportistas que no solo buscaban quedarse con la corona en el pasto londinense, sino también ascender al primer lugar del ranking de la ATP.

La batalla fue memorable. Tras cuatro sets, el joven español de apenas 20 años dio cuenta del serbio y se quedó con su segundo Grand Slam (también ganó en Roland Garros), dejando en claro que se viene el paso a una nueva generación de tenistas.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Fuera de la cancha, específicamente en el tema automotriz, el oriundo de Murcia también va con las nuevas generaciones de vehículos, ya que maneja un auto eléctrico, el BMW iX1.

Pero la cercanía de Alcaraz con los autos recargables no es de ahora.

Según contó el hispano, quien es embajador de la marca bávara desde el año pasado, los recuerdos sobre sus primeros autos son todos eléctricos, ya que tenía un auto a batería cuando niño y ahora maneja un vehículo eléctrico.

“Una historia que continúa con la aventura de conducir uno de verdad, y de divertirse más que nunca”, precisó en la campaña creada por Media.Monks y The Marcom Engine (TME).

El objetivo del trabajo audiovisual con Carlos Alcaraz era viajar al pasado para acabar con la idea de que los autos eléctricos son aburridos. Por lo mismo, el objetivo era recordar esos modelos con los que se divirtieron cuando más pequeños.

Para la gerente de comunicación de marca y eventos de la marca, Cecilia Calvete, “a pesar de tratarse de un modelo eléctrico, queríamos mantener el posicionamiento de marca principal relativo al ‘placer’ también para el BMW iX1. Y en Carlos Alcaraz encontramos a la persona perfecta para trasladar el mensaje de una conducción placentera y responsable a nuestro público más joven”.

Por su parte, la directora creativa de Media.Monks, Ana Luna, dijo que “los recuerdos de la infancia suelen ser muy importantes. ¿Y qué mejor que apelar a esos momentos placenteros del pasado para refutar la noción de que conducir un vehículo eléctrico no puede ser divertido?”.

El auto de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz fue el tenista más joven en llegar al número 1 de la ATP. Con apenas 20 años, hace muy poco tiempo tiene licencia para manejar y a pesar de los millonarios premios que ha ganado, todavía no se le asocia a llamativos súper deportivos, de hecho, el primer modelo que se le vio manejar no fue un eléctrico, sino un Mitsubishi Outlander.

Con el SUV de la marca japonesa se le vio en un posteo que hizo en Instagram hace un par de años, modelo que le permitía llevar los grandes bolsos con las raquetas.

Pero con la mayoría de edad llegó la posibilidad de sacar la licencia para manejar., proceso que según contó el tenista, fue bastante sencillo.

“Fue a la primera. Me saqué a la primera todo: el teórico y el práctico. Además, fue en un período corto porque durante el año tengo muchos torneos y no tengo mucho tiempo para estar en casa así que le di caña y todo a la primera”, señaló Alcaraz.

En cuanto al deseo por tener el documento, el español precisó que “siempre he querido sacarme el carné de conducir para tener independencia y no tener que depender de nadie. Al final, si tienes que pedir que te lleven, quitas mucho tiempo a estas personas. Por ello, tener tu propia independencia es importante. Esto es lo que más me ha motivado a sacarme el carné, el hecho de querer moverme como quiera y cuando quiera”, dijo.

Con aquel trámite listo, vino el acuerdo con BMW.

“BMW proporcionará la movilidad del tenista Carlos Alcaraz. El joven español, de tan sólo 19 años, está avanzando en su desarrollo deportivo a un ritmo en el que la capacidad de adaptación, el esfuerzo, el espíritu de mejora y la mirada puesta con determinación en el futuro son valores compartidos con BMW, que le acompañará en una carrera que no ha hecho más que empezar”, precisó la firma alemana el año pasado cuando volvió de Wimbledon, donde alcanzó octavos de final.

Según BMW, “Alcaraz utilizará para su movilidad uno de los vehículos 100% eléctricos de la gama BMW, pudiendo elegir entre cualquiera de los modelos eléctricos disponibles al día de hoy: BMW iX, BMW i4, BMW iX3, BMW i7, así como el nuevo BMW iX1″.

Respecto del acuerdo, Alcaraz comentó en aquella ocasión que “para mí es un orgullo representar los valores de BMW. Es una gran marca que me encanta y poder estar con ellos desde mis primeros kilómetros en la carretera es increíble”.

¿Por qué escogió un auto eléctrico? El propio tenista reconoció que “entre todos decidimos que el acuerdo fuera con auto eléctrico. Por mi parte siempre he querido promover la sostenibilidad que supone un auto eléctrico. Y ya tengo enchufe en casa. Esto es otra de las razones por las que quiero llegar a casa para poder conducirlo y probarlo”.

Acerca del gusto por los autos, quien también tuvo en sus manos un BMW Serie 1, el joven reconoció que tiene una gran influencia de su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

“Paso mucho tiempo con Juan Carlos, casi más tiempo con él que con mi familia. Y a él le encantan los autos y la velocidad. Y lo cierto es que a mí también. Por ello, no solo veo los autos como objetos para desplazarme, sino que en ciertos momentos también me podría apetecer ir más allá y sentir la adrenalina”, le comentó hace unos meses al sitio elespanol.cl.

En cuanto al nuevo BMW iX1 que ahora le facilitó la marca, vale decir que tiene una autonomía de hasta 440 km (ciclo WLTP) y la recarga se puede hacer en media hora hasta el 80% de la batería en puntos de carga rápida.

Sobre capacidades, el BMW iX1 xDrive se mueve gracias a dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le permite desarrollar 313 Hp (230 kW) con un par de 494 Nm. Con ese nivel de potencia, pasa de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos.