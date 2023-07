El mejor de todos: Carlos Alcaraz vence a Novak Djokovic y se queda con la corona de Wimbledon tras un partido memorable

Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) está escribiendo su propia historia. El español batió a Novak Djokovic (2°) y se coronó en Wimbledon, obteniendo el segundo Grand Slam de su carrera. En una de las finales más dramáticas del último tiempo, el murciano se impuso sobre el serbio, que no perdía en la Catedral desde 2017, por parciales de 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4, tras cuatro horas y 46 minutos.

El mejor de la actualidad, sin dudas. En un encuentro magnífico, que estuvo lleno de emociones, el hispano se tomó revancha luego de caer en las semifinales de Roland Garros, y se consolidó en la cima del tenis mundial. Y es que la victoria lo reafirma como el número uno del ranking ATP. En ese sentido, dejó al Djoker a las puertas de su vigesimocuarto major, el que hubiera sido su octavo en el All England Club y el quinto en línea. Un presente brillante, con un futuro aún más prometedor

Arrollador inicio

Nole tuvo un arranque avasallador, propio a lo que venía mostrando durante el certamen británico, donde solo perdió tres servicios hasta antes de la final. Se vio cómodo, al contrario del hispano, que se vio complicado con los saques a su derecha. Además, fue cambiando alturas, efectos y velocidades. Esto lo llevó a quebrar en el segundo y cuarto game, lo que lo adelantó ampliamente sobre su rival. Absolutamente dominante.

Tras un gran esfuerzo, Alcaraz logró llevarse un juego recién en el sexto, pero el serbio se llevó el set en apenas 34 minutos. El murciano anticipó la dificultad que tendría batir al serbio en el césped londinense: “Pienso que puedo ganar todos los torneos que juego. Él, junto con Federer, es de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que será difícil. No digo que no estoy capacitado para ganarle, pero sobre hierba tengo menos posibilidades”, señaló en el inicio de la gira sobre hierba, una semana después de caer en las semifinales de Roland Garros, precisamente ante Djokovic. Y claro que no fue fácil.

Nole se impuso cómodamente en el primer set. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

La revancha de Alcaraz

En la segunda manga, el español intentó tener más soltura y ser más agresivo. El partido se emparejó y dejó de ser rotundamente para el serbio. Los rallies se empezaron a decantar a favor del tenista de 20 años. A pesar de las increíbles defensas de su rival, logró quebrar su servicio en el segundo game. No obstante, Nole se recompuso y recuperó instantáneamente el break.

Alcaraz mejoró considerablemente su primer saque. El desarrollo se equiparó y ambos se llevaron al límite. El eterno segundo set tuvo que definirse en el tie break. Finalmente, en una reñida definición, el español logró sentenciarlo luego de una hora y 25 minutos. En tanto, Djokovic perdió su tercer set en Wimbledon y rompió una racha de 15 definiciones seguidas ganadas a nivel major.

El murciano arrancó con todo, quebrando el servicio del Djoker. La tercera manga, que contó con un cuarto game que duró más de 25 minutos, donde nuevamente el español rompió el servicio del balcánico, continuó en la línea de la anterior. Mostraron un espectáculo, donde cada punto fue disputado como si fuera el último. Sin embargo, el hispano logró sacar una contundente ventaja y le quebró nuevamente, devolviéndole el 6-1 del primer set.

Djokovic estuvo errático, muchísimo más de lo común. Al frente, en cambio, tuvo a un rival que salió a comerse la cancha, con un increíble poder de convencimiento. Así, logró quebrarle nuevamente, en el segundo game de la cuarta manga. No obstante, Nole supo sobreponerse y se recuperó en el tercero. Volvió a quebrar en el quinto y fue por la remontada, llevándose el set.

Una final de este nivel, por manual, debía definirse en una quinta manga. Los últimos momentos estuvieron llenos de emoción, con un público completamente metido en lo que ocurría en la cancha central del All England Club. Alcaraz, a punta de desgaste y talento, logró adelantarse, quebrando en el tercer juego. Finalmente, rompió la resistencia de Nole y se consolidó en la Catedral del tenis.

El murciano se convirtió en el sexto jugador en ganar Queen’s y Wimbledon en la misma temporada. Además, se transformó en el tercer tenista español masculino en obtener el Grand Slam británico tras Rafael Nadal (2) y Manolo Santana.