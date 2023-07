“Eso no se hace”: el potente reclamo de Esteban Pavez a la dirigencia de Colo Colo

Colo Colo volvió a festejar en el Torneo Nacional. El Cacique venció por 2-0 a O’Higgins, en el estadio Monumental, y le metió presión a los líderes del certamen local. Damián Pizarro, el delantero formado en Macul, se anotó como la gran figura tras abrir la cuenta y habilitar a Leo Gil en la segunda diana.

“No creo que me haya sacado un peso de encima, debo seguir trabajando en lo mismo y ayudando al equipo. Este es un resultado muy importante para nosotros y es un pasito más para lo que viene en el torneo”, señaló el jugador de 18 años.

La alegría en el Monumental, sin embargo, no fue total. Porque más allá que los jugadores se encargaron de repetir que ahora sus miradas están centradas en la Copa Sudamericana, en el duelo de vuelta que jugarán este martes frente a América Mineiro, Esteban Pavez lanzó un potente reclamo para criticar el manejo de los directivos de Blanco y Negro para tratar las renovaciones.

“No comparto mucho eso para renovar a los jugadores (a último momento), eso no se hace, si ellos quieren a un jugador y saben que termina contrato a final de año deberían empezar a renovarle desde inicio de temporada, para que no pase lo del Torta (Oscar Opazo), que se fue y volvió. Pero es política del club y yo no me meto”, indicó el capitán de Macul.

Claro que el mensaje de Pavez apunta principalmente a su situación. “Yo termino contrato a final de año, tengo ganas de quedarme, si lo hago feliz y si no, también. Soy un agradecido del club. No es de vida o muerte, los jugadores pasan y la institución queda”, complementó.

El reclamo del volante del Cacique tuvo rápida respuesta. Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro, salió al paso de los cuestionamientos.

“No quiero entrar en polémica aquí. He hablado con su representante, tenemos una propuesta de su representante y estamos en conversaciones”, comenzó diciendo. “O el representante no lo ha informado o qué, pero estamos en conversaciones por el tema de Esteban”, complementó.

¿Colo Colo tarda mucho en demorar? Morón siguió con su justificación. “En algunos casos probablemente si, en otros no. En algunos casos tienen cláusulas de renovación automática por partidos, minutos, entonces son muy distintas unas de otras”, cerró.

Colo Colo ahora se enfoca en el duelo de este martes frente a América Mineiro. Luego de haber conseguido una amarga victoria en el duelo de ida (2-1), ya que los brasileños lograron el descuento en los últimos minutos, el equipo de Quinteros visitará al último en la tabla de posiciones en el Brasileirao con la ilusión de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.