¿Ninguneo a Jarry?: la particular reflexión de Medvedev que incluyó al chileno tras caer frente a Alcaraz

El tenista Ruso Daniil Medvedev se inscribió en las semifinales de Wimbledon sabiendo que debería enfrentar a un duro rival. El viernes se midió contra el español Carlos Alcaraz en la disputa por el paso a la final.

Claro que pese a los esfuerzos realizados, el juego del número 1 del ranking ATP y lo terminó superando por un triple 6-3 tras una hora y 50 minutos de competencia.

“Es un jugador muy fuerte. Comparado con el ‘Big Three’, que han ganado tantos Grand Slam, tantos partidos… Es un poco como ellos y aún tiene 20 años. Tienes que estar al más alto nivel para ganarlos. Hoy no jugué mal, pero no estuve a mi más alto nivel y contra alguien como Carlos, Novak, Rafa… Tienes que estar al mejor nivel”, analizó el ruso tras el encuentro.

“Quizás contra otros puedas no jugar tan bien y tener tus oportunidades, pero con Carlos tienes que estar al más alto nivel y así puede que ganes”, complementó más adelante.

Ya proyectando la final entre el español con Novak Djokovic, Medvedev aseguró que “sí, creo que sí (puede ganarle a Nole). Nunca han jugado en hierba y Novak en hierba, con lo que ha ganado… Es difícil jugar contra un tipo que rara vez pierde aquí. Debería ser un partido interesante”, comentó.

Luego utilizó a Nicolás Jarry y a otros rivales de Alcaraz para describir su parecer por la caída contra el tenista hispano en las semifinales del Grand Slam.

“Lo que me sorprende es que ha habido jugadores que han puesto en problemas a Carlos, Jarry le ganó un set y tenía ‘break’ en el cuarto, Berrettini le ganó un set… Yo no he podido hacerlo y por eso estoy decepcionado”, explicó.

“Va a ser una final interesante, el 1 y el 2 del mundo. No puedo decir quién va a ganar, pero va a ser un partido muy duro”, concluyó Medvedev.

Los halagos de Alcaraz a Jarry

Tras vencer a Nicolás Jarry en la tercera ronda de Wimbledon, Carlos Alcaraz se dio el tiempo de alabar el juego del chileno. “Estoy muy contento pero cansado al mismo tiempo. Ha sido un partido complicado. Este partido me ha dado mucha confianza. Cada partido que juego en la Cancha Central es mejor para mí”, comenzó diciendo en el momento.

“He tenido que mantenerme concentrado, en el tercer set él ha fallado una bola fácil que creo que me lo he llevado por ese punto. Él ha sido un rival muy sólido y duro. La clave es creer y estar concentrado todo el rato”, continuó Alcaraz.

Por último, proyectó el futuro de Jarry. “Él se merece estar arriba. Honestamente, veo el nivel de Jarry, el nivel hoy, seguro que va a estar en el top 10. Si tengo que apostar, apuesto a que al final del año va a romper el top 10 o va a estar muy, muy cerca si todavía está jugando a ese nivel”, expuso.

Más tarde en conversación con ESPN, siguió con los elogios a la primera raqueta nacional. “Es uno de los jugadores que más duro pega y que más al límite te lleva. Al final hemos intentado cortarle el ritmo con el cortado y levantarle la bola también y que no estuviera cómodo. Al final es muy complicado, no cuando te llueven bombas, pero lo he hecho en la mayoría de lo posible y la verdad que muy contento por sacar una ronda tan dura como la de hoy”.