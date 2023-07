La tremeda predicción de Carlos Alcaraz sobre el futuro de Nicolás Jarry

Nicolás Jarry sigue cosechando elogios tras su actuación en Wimbledon, donde cayó estrechamente frente al número uno del mundo Carlos Alcaraz, por 6-3, 6-7(6), 6-3 y 7-5, en casi cuatro horas de partido. Y precisamente fue el propio tenista español uno de los más generosos a la hora de elogiar el trabajo del chileno.

“Estoy muy contento pero cansado al mismo tiempo. Ha sido un partido complicado. Este partido me ha dado mucha confianza. Cada partido que juego en la Cancha Central es mejor para mí”, expresó tras el encuentro, que le valió el paso a la cuarta ronda, donde se medirá ante el italiano Matteo Berrettini.

En ese sentido, entregó las claves de la victoria. “He tenido que mantenerme concentrado, en el tercer set él ha fallado una bola fácil que creo que me lo he llevado por ese punto. Él ha sido un rival muy sólido y duro. La clave es creer y estar concentrado todo el rato”, complementó.

Sin embargo, sorprendió con una tremenda predicción acerca del futuro del chileno. “Él se merece estar arriba. Honestamente, veo el nivel de Jarry, el nivel hoy, seguro que va a estar en el top 10. Si tengo que apostar, apuesto a que al final del año va a romper el top 10 o va a estar muy, muy cerca si todavía está jugando a ese nivel”, expresó.

Al límite

Luego, en conversación con ESPN, siguió con los elogios hacia el número uno del país. “Es uno de los jugadores que más duro pega y que más al límite te lleva. Al final hemos intentado cortarle el ritmo con el cortado y levantarle la bola también y que no estuviera cómodo. Al final es muy complicado, no cuando te llueven bombas, pero lo he hecho en la mayoría de lo posible y la verdad que muy contento por sacar una ronda tan dura como la de hoy”.