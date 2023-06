Alcaraz reconoce sus nervios ante Djokovic: “Nunca había sentido una presión así”

Carlos Alcaraz enfrentó a los medios tras su eliminación en las semifinales de Roland Garros frente a Novak Djokovic. El número uno del mundo se vio disminuido físicamente desde el tercer set en adelante y terminó inclinándose rápidamente ante el serbio, que ahora tiene la chance de volver a la cima del ranking y de superar a Rafael Nadal como el más ganador de grand slams.

“Quizás estaba un poquito más nervioso, pero nada fuera de lo común, lo que ha pasado hoy lo achaco más a lo mental, iba más tenso de la cuenta. No he sabido relajarme ni quitarme la tensión extra y después de la intensidad de los primeros sets, pues te pasa más factura y jugar contra Novak, te va exprimiendo”, comenzó reconociendo.

En ese sentido, el español habló de sus problemas físicos. “Ha sido complicado manejar los calambres que me han salido, primero era la mano, luego la pierna y al final prácticamente todo el cuepro, la exigencia de los dos primeros sets ha pasado factura. Toca entrenar más y saber manejar las situaciones mejor de lo que lo he manejado hoy”, añadió.

“Probablemente es lo más estresante y tenso que he sentido en una pista de tenis. Ha sido muy duro para mí. Nunca había sentido algo como lo que sentí hoy, nunca sentí una presión así como en este partido”, admitió. Y añadió: “Si alguien te dice que es lo mismo tener a Djokovic al otro lado de la red que a otro cualquiera, miente. Los nervios y la exigencia física a la que Nole me llevó en los dos primeros sets provocó todo”.

“Duele irse de esta manera, pero soy un chico positivo y al final esto me sirve de experiencia, al enfrentarte a Novak te llevas muchas cosas de cara al futuro. Tienes que intentar ver qué ha pasado, ver qué tienes que mejorar de cara a lo próximo, dentro de lo difícil que es, no me voy tan jodido”, destacó.

Alta exigencia

Sobre las sensaciones tras la derrota, profundizó: “Todo el equipo hemos salido jodidos, nadie quiere perder, pero todos sabemos lo difícil que es ganar un Grand Slam en general, no solo Roland Garros. Al final tendremos que sacar cosas en positivo, tampoco hemos podido hablar mucho. Las emociones están a flor de piel, preferimos dejar el tiempo que pase y sacar lo positivo de este partido. Todo el mundo está un poco dolido, pero sacaremos cosas de cara al futuro”.

Finalmente, fue consultado sobre la ida al baño de Nole entre el segundo y tercer set. “Creo que no, muchos pueden entrar en la polémica de decir que se ha ido al baño para parar el partido, pero no me ha influido en nada, tendrá sus razones, pero no me ha influido el parón. La tensión que tenido desde el primer juego al segundo set ha sido muy alta y la exigencia me ha llevado a no poder aguantar físicamente”, sostuvo.

“Al final cada jugador es como es, yo no le achaco nada, tenía que cerrer el partido. Sé lo difícil que es jugar contra alguien que no está al 100%, y animarte y cerrar el puño te anima a no bajar y acabar lo antes posible, lo ha hecho bien Nole”, concluyó.