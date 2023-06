Carlos Alcaraz proyecta una futura revancha con Djokovic: “Sobre hierba tengo menos posibilidades de ganarle”

Borrón y cuenta nueva. Con esa mentalidad Carlos Alcaraz pretende afrontar el ATP 500 de Queen’s (Inglaterra), certamen que comienza este lunes 19 de junio y en el que el español es el primer cabeza de serie.

El hoy número dos del mundo quiere dejar en el pasado lo vivido hace poco más de una semana ante Novak Djokovic (1°) en las semifinales de Roland Garros, cuando los calambres le jugaron una mala pasada en la derrota ante el serbio.

Tras la caída ante el balcánico, Alcaraz admitió que “nunca había sentido una presión así”, situación que el nacido en El Palmar dice ya haber superado en su propósito de comenzar de manera exitosa su gira en pasto.

En ese sentido, el jugador de 20 años aprovechó de aclarar que se encuentra en un excelente estado físico tras su paso por París: “Sé que estoy a un buen nivel. Hay gente que cree que lo que me ocurrió contra Djokovic era una lesión, pero no fue así (...); a los dos días ya estaba perfecto. Esta última temporada he tenido alguna lesión de más que en otra ocasión, pero estamos haciendo un buen trabajo físico”.

Carlos Alcaraz debió lidiar con los calambres en las semifinales de Roland Garros. Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias.

Sobre su arribo a la capital inglesa, contó que “llegué a Londres el sábado por la mañana y ayer tuve mi primera sesión de entrenamiento sobre hierba. No he podido practicar mucho en casa porque no tenemos ese tipo de pistas”, señaló el ex número uno del ránking.

“Tengo que adaptar mis movimientos y mis golpes al césped, pero estoy muy contento con los entrenamientos que he hecho aquí”, agregando a continuación que “la parte más difícil es moverse bien. Hay que tener más cuidado que en otras superficies así que, para mí, moverme en hierba es lo más complicado”, recalcó.

Sobre el particular, añadió que “hay jugadores que utilizan mucho el cortado en hierba. Yo no soy uno de ellos, así que tengo que pensar en el movimiento. Tengo que concentrarme en cada movimiento y golpe. Para mí es más agotador moverse sobre césped; es totalmente diferente, así que tienes que ser muy específico”.

Sin embargo, Alcaraz también aprovechó de destacar las bondades del pasto: “Lo más cómodo es ir a la red y jugar agresivo todo el tiempo. Para mí es similar a otras superficies con mi estilo. Jugar así es cómodo y me gusta”, manifestó.

Finalmente, y sobre la naciente rivalidad con Novak Djokovic, el murciano indicó que “pienso que puedo ganar todos los torneos que juego. Él, junto con Federer, es de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que será difícil. No digo que no estoy capacitado para ganarle, pero sobre hierba tengo menos posibilidades”, concluyó.

Carlos Alcaraz debutará este martes 20 de junio en el ATP 500 de Queen’s ante el joven francés de 19 años Arthur Fils (66°), jugador proveniente de las clasificaciones.